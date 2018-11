Silvina Luna y Carolina Losada se cruzaron al aire por el clásico

Donde hay un rosarino, el clásico se vive con pasión. Ayer a la tarde en la pantalla de América, las rosarinas Silvina Luna y Carolina Losada se sacaron chispas apenas terminó el partido que Central le ganó 2 a 1 a Newell's en Sarandí.

Las panelistas de "Incorrectas" discutieron cuando la actriz, hincha canalla, le hizo un chiste a la periodista leprosa por la derrota del conjunto rojinegro en el clásico por Copa Argentina.

"El código del hincha es que no se carga apenas termina el partido, que es un momento de calentura, pero no puedo esperar eso de alguien que no es hincha", explicó Carolina en alusión a Silvina.

Silvina Luna Carolina Lozada



Entonces Luna tomó la palabra y contó lo sucedido con su compañera: "Estábamos por grabar la promo, y justo apareció Caro y alguien hizo un comentario porque iba perdiendo y yo empecé a cantar 'Central, central'. Entonces Caro se fue ofendida y que se yo, tenés 40 pirulos tampoco para que te calientes por un partido de fútbol, me parece muy infantil".

Moria Casán intercedió y le dijo a Silvina que le parecía que no tenía nada que ver "tirarle la edad" y dijo que no estaba teniendo respeto por "el duelo" de su compañera.

Silvina siguió: "No sé cuál es el código del hincha, cuando pierdo me la banco, y cuando me joden me cago de risa porque me gusta joder". Y Losada replicó: "Lo que pasa es que no sabés porque no sos hincha, no te importa, ni sabés cuando juegan".

"A llorar al campito, ganó Central 2 a 1", cerró Silvina. Y a otra cosa.