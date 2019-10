Silvina Luna renunció a "Incorrectas" y Moria Casán se enojó

La conductora de "Incorrectas", Moria Casán, apeló a la ironía para referirse a la renuncia de la panelista Silvina Luna, luego de un cruce entre ambos el pasado viernes, cuando estaban al aire.

Moria escribió en su cuenta de Twitter que "la señorita del viñedo de California" (en referencia a la filmación íntima de la modelo rosarina que se filtró en 2011) dejó el programa de América pese a regresar de un mes de vacaciones, y sentenció: "Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidez".

Embed

El choque entre ambas se produjo el pasado viernes, cuando la conductora le dijo en vivo: "¿Podés parar un poquito, Silvina? Sino manejá vos el programa". Luna se levantó y dejó vacío su lugar entre las panelistas, y ahora anunció que ya no regresará. "Tengo ganas de nuevos desafíos", sostuvo, alejándose de una eventual polémica.

>> Leer más: Moria le cantó la justa a Silvina Luna que se puso a llorar al hablar de la crisis con el Polaco

Pero Moria, como lo hace habitualmente, le puso el cuerpo al conflicto. "Me acaba de comunicar producción que la señorita del viñedo de California renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk y que estaba agradecida por el lugar que se le dió. Se ve que sus vacaciones de casi un mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar", escribió en las redes sociales.

Y añadió: "«Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidez», dijera Eduardo Galeano".

Embed Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de CALIFORNIA renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk y que estaba agradecida por el lugar que se le dió. Se ve que sus vacaciones de casi 1 mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019

Embed "Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidéz" dijera EDUARDO GALEANO — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019

Sin embargo, durante la emisión de "Incorrectas" no hizo referencia a la salida de Silvina Luna.