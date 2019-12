La Trova Rosarina desembarca en la ciudad con tres recitales más que especiales; y antes del primer show, Silvina Garré dialogó mano a mano con La Capital y dejó una frase clave: "Tenemos el mismo amor y la misma alegría por hacer estas canciones".

La Trova tenía previstos dos shows para los días 6 y 7 de diciembre en El Círculo, pero se tuvo que agregar una función más para el día 8, a pedido del público, por lo que hoy, mañana y pasado colmarán la sala de Laprida y Mendoza.

Silvina Garré junto a Juan Carlos Baglietto, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldín y Fabián Gallardo harán vibrar a la ciudad con aquellas canciones que dejaron una huella más allá de Rosario. En los años 80 fueron ellos, junto a Fito Páez y Lalo de los Santos, quienes crearon un aire nuevo que olía a río, a urbe y a juventud.

Pasaron 37 años de aquel año 82 de "Tiempos difíciles" y ahora regresan para cantar aquellas melodías emblemáticas que marcaron una época. Pero no estarán solos, ya que actuarán bien acompañados por Adrián Charras (teclados), Juancho Perone (percusión), Leonardo Introini (bajo y contrabajo) y Julián Baglietto (batería).

—¿Siempre es bueno volver a tocar en casa?

—Hacer este show para nosotros es algo maravilloso y hacerlo en nuestra ciudad es un plus, es mucho más emocionante. Ya era hora que este espectáculo sea presentado a nuestra casa.

—¿Qué enseñanza te dejó ser parte de La Trova Rosarina?

—Me dejó mucho aprendizaje, en principio aprender a desenvolverme en un escenario. Yo pisé por primera vez un escenario cantando con Baglietto y mis compañeros, ahí dimos a conocer nuestras voces y canciones. Eramos jóvenes y debutamos en una ciudad que no era la nuestra, porque nos tuvimos que venir a grabar a Buenos Aires. Aprendo cosas diferentes de cada uno, por ejemplo de Juan, todo su histrionismo, su calidad de intérprete; y del resto aprendo siempre algo musicalmente, ya sea como instrumentista, como autores o cantantes. Imaginate que es una selección de músicos muy importantes y tengo mucha admiración por ellos.

—¿Reunirse y tocar en Rosario los remonta a la adolescencia?

—No, para mí no. Primero porque ya no soy adolescente y porque hemos transitado muchos años de vida y de experiencia, y creo que de alguna manera es mejor. A mí me gusta más este show que los que hacíamos en los inicios, porque éramos muy inexpertos. Lo que puede estar presente es que tenemos el mismo amor y la misma alegría por hacer estas canciones, y eso se mantiene a lo largo de los años. A eso hay que agregarle la experiencia y que ahora somos artistas más sólidos.

¿Disfrutás al ver a tus compañeros en los momentos en los que no participás del show?

—El show tiene una gran cantidad de canciones y lo disfruto mucho, y en los pocos temas en los que no participo, los disfruto como si fuera una más del público.

En la presentación del Teatro Colón cantaste "Carrousel" ¿Cómo te sentiste en ese momento?

—Fue muy emocionante, nunca imaginé que iba a cantar "Carrousel" en el Colón (risas). Fue muy importante haberlo incluido en el repertorio de La Trova, porque está bueno que haya otras canciones que no sean de los años 80, sino que haya una actualidad de lo que hago.

—¿Están preparando más fechas con La Trova?

—Hay varias fechas aún aparte de las de Rosario, el 14 de diciembre vamos a estar en el Gran Rex, vamos a ir a tocar a Gualeguaychú en enero; y estamos abiertos a que nos sigan llamando y a seguir tocando, siempre que coincidan nuestras agendas (risas).

¿Cómo fue tu experiencia en los shows junto a Nito Mestre, Litto Nebbia y Ricardo Soulé?

—Fue increíble, una cosa tan emocionante, que todavía seguimos. Eso tampoco terminó y vamos a seguir en el verano. A Ricardo lo conocí en un proyecto que hizo Litto Nebbia hace 6 años, ahí yo ya había participado. Pero imaginate estar en un show con Vox Dei, Sui Generis, Los Gatos, los líderes emblemáticos del rock nacional y yo representando a La Trova, que ha marcado un lugar importante. Fue un espectáculo con una repercusión grande por parte del público. Me siento honrada de participar en estos proyectos.

¿Qué te pasa cuando ves que La Trova Rosarina siguen siendo grandes referentes de la música de la ciudad?

—Me da mucha felicidad, creo que ya era hora, pero también fue un suceso en los 80, que no se había dado, y no quiero ser injusta con otros grupos del interior del país. Estoy muy orgullosa y fue un suceso musical que marcó un estilo propio y ha dejado su marca. Se formó un estilo único que surgió de las diferencias y similitudes de los integrantes del grupo.

—¿También tenés otro proyecto con Fabián Gallardo y Rubén Goldín?

—Sí y eso enriquece mucho, enseña mucho y uno aprende a cantar y componer mejor. El intercambio con otros músicos hace bien y tienen que realizarse esos encuentros.

¿Qué es La Trova Rosarina para Silvina Garré?

—Es mi nacimiento como música profesional y sigue siendo un grupo de compañeros talentosos, con los que disfruto hacer música. Ha sido un año de muchas emociones para mí con este tipo de proyectos, la música es lo más importante que tengo en la vida.