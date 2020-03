Silvina Escudero contó la verdad de la foto hot que se filtró

En el ciclo "Divina comida", Telefe, no solo compiten por ser buenos anfitriones sino se dan charlas amenas o no tanto entre los participantes. En esta oportunidad, las protagonistas fueron Pía Slapka y Silvina Escudero.

La modelo recibió a la troupe de famosos en su casa y, en la previa a la llegada de la comida, mientras conversaban en el jardín de la casa sobre fotos hot, Pía recordó la que se filtró de Silvina hace algunos años, cuando estaba en pareja con Nicolás Riera.

A Silvina no le gustó nada la pregunta, incluso dijo que sintió que Pía la tenía pensada desde antes, pero de todo modos se animó a hablar al respecto.

¿Qué dijo Silvina Escudero de su foto íntima que se filtró sin su permiso? – Divina Comida

La bailarina confirmó que fue tomada por su pareja de aquel entonces, en 2011. "Sí. Y fue horrible. No me tengo que hacer la copada", dijo la morocha visiblemente incómoda. "En ese momento me afectó un montón. Me sentí horrible, todos los medios hablaban de eso y yo ni siquiera podía escucharlo", agregó.

Amo .Disfrutando mucho de la playa y tooodas las actividades de @solanasvacationclub View this post on Instagram Amo . Disfrutando mucho de la playa y tooodas las actividades de @solanasvacationclub A post shared by Silvina Escudero (@escuderosilvina) on Feb 15, 2020 at 3:50pm PST

"Estaba con Nico, la foto me la sacó él. Estaba en una computadora que después se mandó a arreglar. Me sentí mal, muy mal. Triste y deprimida. Gasté mucha plata en abogados y no pude lograr nada... la realidad es que me dio mucha bronca", explicó.