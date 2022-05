Silvia Süller contó que fue amante de Jorge Rial y lo aplazó: "De 1 a 10, le doy 3 puntos"

Silvia Süller reapareció en escena y después de más de 20 años contó que fue amante de Jorge Rial y puntuó su rendimiento sexual. La ex vedete no fue demasiada benévola con el periodista y le puso tan solo tres puntos tras ser consultada por los detalles del amorío.

“La amante era yo, después me aburrí porque él en realidad no sabe hacer las cosas. De 1 a 10, le doy 3 puntos. Aparte él sufre de un problema terrible que se llama halitosis (mal aliento), a eso no te lo sacás con nada”, contó Süller sobre cómo la desencantó el conductor televisivo y radial.