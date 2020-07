La pandemia por coronavirus afectó muchísimos sectores. Uno de los más golpeados es el ámbito artístico porque los actores, bailarines y músicos no pueden ejercer su trabajo. Es por eso que algunas personalidades del espectáculo han tenido que evaluar otras opciones, como es el caso de Silvia Süller que ofrece videollamadas personalizadas por trescientos pesos. Una manera que encontró de al menos conseguir algo de dinero dentro de la crisis que atraviesa.

La mediática se quedó sin ingresos por el aislamiento y encontró esta manera de seguir cerca de su público. Es por eso que, a través de una publicación de Instagram contó de qué se trata el emprendimiento. “Mi trabajo es puramente social y de casa no me muevo ni loca. Decidí recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up de media hora por 300 pesos. Charlamos de lo que quieran”, anunció Silvia.

La modalidad es muy simple, según contó y publicó la revista Paparazzi. "Me escriben por privado y les paso mi CBU para el depósito. Cuando me muestren el papel (la constancia de la transferencia) hablamos y también videollamada”.

Por último, Silvia explicó que no tiene más ganas de hacer vivos en Instagram porque algunos usuarios hacen imposible la comunicación con mensajes fuera de lugar. “Dicen cualquier cosa y los que realmente quieren hablarme no pueden”, lamentó.

El feedback fue muy positivo. La mayoría celebró la iniciativa y enseguida aparecieron decenas de “Sullermaníacos” -así Silvia llama a sus fanáticos- que le escribieron para pedirle el número de cuenta. Sin dudas que habrá gente que querrá charlar con la mediática, que no pasa por una buena situación económica y afronta diversos problemas desde hace tiempo. Y, de esta manera, buscará conseguir algo de dinero dentro de este contexto tan complicado para los artistas o figuras mediáticas.

