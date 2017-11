Siguen las denuncias por acoso: ahora una famosa actriz le apuntó a Steven Seagal

La actriz Julianna Margulies, conocida por sus papeles en las series "The Good Wife" y "ER Emergencias", se refirió a un "horrible" encuentro con el actor Steven Seagal, que se suma a una serie de escándalos sexuales que han puesto en el ojo del huracán a varias figuras de Hollywood.

En una entrevista con una cadena radial, Margulies, de 51 años, narró que cuando tenía 23 fue invitada por una directora de casting a revisar una escena de una película con Seagal, en la habitación de un hotel.

La actriz señala que ante la insistencia de la mujer que la contactó, quien le había prometido que también estaría allí, ella aceptó. Sin embargo, al llegar al lugar acordado a altas horas de la noche, Seagal "estaba solo y se aseguró de que viera su arma. Nunca había visto una en mi vida".

Margulies asegura que no fue violada ni "sufrió daño alguno", pero subraya: "No sé cómo logré salir ilesa".

"Todo siempre comienza con: «Soy un sanador, quiero darte un masaje», y afortunadamente de alguna manera logre salirme de esa", aseveró.

2017-11-07-margulies julianna6779057.jpg Julianna Margulies.



La artista también manifestó en la charla que en una ocasión el productor Harvey Weinstein le había propuesto un encuentro similar en un hotel a solas, para discutir un papel para el que ella había hecho una audición. "Debido a mi experiencia con Steven Seagal en esa habitación, que fue horrible, me negué a encontrarme con Harvey sola", recalcó.

Según Margulies, accedió a ir pero en compañía de una asistente. Cuando el productor abrió la puerta, este llevaba puesta una bata de baño y "había una cena para dos".

Weinstein se sorprendió. "Me miró furioso y dijo: «Solo quería decir que fue una gran audición». Luego cerró de un portazo. Por supuesto, no me dieron el papel", afirmó.

Finalmente, la actriz enfatizó que por años el problema se ha ignorado y considera fundamental proteger a las generaciones más jóvenes y "darles todas las herramientas para que sepan que pueden decir «no»".