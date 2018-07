Sigue la polémica por la celulitis y Wanda posó "orgullosa" del cuerpo

Las fotos de Wanda Nara en bikini en Ibiza, en las que fue retratada al natural junto a Mauro Icardi, continúan en el centro de la polémica. Indignada con las imágenes que llegaron a medios argentinos a través de una agencia internacional, la mediática acusó que usaron Photoshop para perjudicar su imagen -algo que Grosby Group negó rotundamente-. En tanto Moria Casán la criticó en un ácido monólogo en "Intrusos", programa que conduce en ausencia de Jorge Rial.

"Estoy acostumbrada a que deformen mi vida al antojo y conveniencia de cada revista, programa o situación. Por eso acepté hacer estas fotos sin retoques porque no los necesito. Todos hablaron de mi celulitis, pero nadie reparó en la cara de felicidad de Mauro. Las redes sociales me dan la posibilidad de tener acceso directo a la gente, y que ellos vean por cámara cómo soy", afirmó Wanda en una nota con la revista Gente.

"Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no. Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo".

"No uso Photoshop. Además, todas mis fotos en las playas son sacadas por el potro de mi marido. Si tuviera algún complejo, al último que le daría una cámara es a él. Mauro me hace los videos y las fotos con su teléfono y su dron".

Moria Casán salió al cruce de Wanda: "El silencio de Pampita es igual a la celulitis de Wanda, que parece que era todo un verso marketinero", arrancó. Y puso en contexto su alegato: "Salieron a hablar los de la agencia que agarran celebridades por todo el mundo... ¿Saben cuánto cuestan las fotos de Wanda? Ni 100 dólares. Esa agencia internacional de fotos le saca fotos a celebridades por todo el mundo, y puede captar a una figura internacional en la playa. Por ejemplo, una foto de Lionel Messi cuesta 15.000 dólares y una de Wanda, a la que no le hacen Photoshop... 100 dólares".

La conductora de Incorrectas insistió en su embate contra Wanda, a quien minimizó: "Las de cabotaje nuestra interesan acá. Allá, no cuestan ni cien dólares esas fotos". Al final, Moria Casán remató contra Wanda Nara y la producción de fotos que hizo para posar en la portada de la revista Gente: "O sea que la tapa que hizo está toda photoshopeada, es todo cabotaje".