Sietecase salió a responderles a Diego y Alfredo Leuco

Después del confuso episodio en los premios Martín Fierro, cuando el periodista Diego Leuco salió en defensa de su padre, Alfredo Leuco, a quien le habrían gritado consignas antisemitas, Reynaldo Sietecase salió a dar su propia versión de los hechos. El "tercero en discordia", a quien aludió Alfredo Leuco en su discurso, dijo que nadie "le gritó nada" desde su mesa y aseguró que todo el episodio fue un malentendido. "Dejen de mandar fruta", pidió Sietecase.

En la noche del sábado, Reynaldo Sietecase no estuvo en la entrega de los Martín Fierro cuando su programa radial Guetap fue premiado, y subió al escenario su locutora, Verónica Castañares. Ella leyó un mensaje que envió el periodista, en el que pidió al gobierno "que no mire para otro lado, que se hagan cargo porque menos medios implica menos voces y menos voces implica menos libertad de expresión".

Cuando fue el turno de Alfredo Leuco de subir al escenario a recoger su estatuilla, se dirigió directammente a Sietecase: "Se olvidó de algunos nombres, se olvidó de Sergio Szpolski, de Electroingeniería, de Cristóbal López, verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política. Lamento mucho los compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación. No han dicho una palabra de los dueños de los medios".

Inmediatamente, Diego Leuco, que estaba entre el público, escuchó insultos desde otra mesa y aseguró haber escuchado que le gritaban "judío de mierda" a su padre. Su novia y sus compañeros tuvieron que tranquilizarlo para que no vaya a comenzar una pelea.

Embed No tengo ningún productor. Sí dos productoras. No se grito nada desde nuestra mesa. Trolls abstenerse. Imagino q @diegoleuco lo sabe. https://t.co/jlqQCKptLr — Reynaldo Sietecase (@Sietecase) 12 de noviembre de 2017



En Twitter, Sietecase respondió: "Están diciendo cualquiera. 1. Llegué tarde porque estaba leyendo poesía en El Amor Muerde. 2. No nos peleamos con nadie. Aunque hay mucha gente enojada con la vida. Además si esa lluvia me moja tiro el paraguas...".

Embed Dejen de mandar fruta. No pasó nada con mi equipo. Tres mujeres. Que raro es explicar algo q no pasó. https://t.co/fLb4m30TdN — Reynaldo Sietecase (@Sietecase) 12 de noviembre de 2017 Es increíble como laburan los trolls. Terminamos explicando sobre algo q no ocurrió https://t.co/hOei4MS8YB — Reynaldo Sietecase (@Sietecase) 12 de noviembre de 2017



También afirmó que todo lo que se dijo "es falso. Tengo dos productoras y desde nuestra mesa no gritaron nada. Espero que a @diegoleuco le quede claro. Trolls abstenerse".

Otro que opinó fue Ernesto Tenebaum, quien afirmó haber sido testigo de lo ocurrido. "No tuvieron nada que ver con el incidente con Diego Leuco. En serio. No se de dónde vino la puteada, pero no de ahí", se solidarizó con Sietecase y sus compañeros. Sietecase añadió: "Es increíble como laburan los trolls. Terminamos explicando sobre algo que no ocurrió".