Siete propuestas bien navideñas para disfrutar en Netflix

A continuación, una lista por propuestas de Netflix para ver durante la Navidad:

Visita de Navidad

Visita de navidad es una miniserie de 3 episodios que llega desde Alemania.

Bastian vive en Berlín, es músico, y todavía está en duelo porque su novia lo abandonó. El regreso a casa de sus padres lo hará enfrentarse a una realidad que le ocultaron: su hermano se puso de novio con Fine, la chica que lo había abandonado.

¿Cómo pasar entonces una Navidad en familia y en paz? Visita de Navidad se sumerge en el vínculo de los hermanos que a pesar de este descuento, intentarán reencontrarse y volverse a reír y disfrutar.

Visita de Navidad - Tráiler Español Latino | NETFLIX - VER ONLINE

Días de Navidad

Un elenco estelar de actrices españolas forman parte de la miniserie Días de Navidad.

Victoria Abril, Charo Lopez, Angela Molina, Elena Anaya, Verónica Forqué, Alicia Borrachero son algunas de las estrellas que reúne este drama familiar. Con sólo tres episodios, esta ficción recorre la vida de cuatro hermanas en las tres etapas de su vida: adolescencia, adultez y la llegada a la vejez.

Amores frustrados, faltas de comunicación y miedo a enfrentar las verdades hacen que estas mujeres se reúnan siempre en Navidad en la casa natal de las cuatro, año tras año.

DÍAS DE NAVIDAD | Tráiler principal | Netflix España

Navidad en casa

Johanne tiene 30 años y es enfermera. Ella es la protagonista de Navidad en casa.

Todas las Navidades regresa a la casa de sus padres para el clásico festejo y la pregunta que siempre le realizan es: ¿Cuándo vas a venir con una pareja? Ante este reclamo, Johanne comienza una búsqueda desesperada desde el 1ero de diciembre para encontrar un compañero adecuado para llevar a la casa familiar.

Una comedia con muchas situaciones disparatadas (como una cita con un chico en una cinta de correr en un gimnasio o con aquel que le dice que la película que ella más adora, Realmente amor, es una porquería). Se acaba de estrenar en Netflix la segunda temporada de esta serie.

Navidad en casa | Tráiler oficial | Netflix

Feliz Navidad y esas cosas

Feliz Navidad y esas cosas es el nombre de una comedia de humor negro en la que se ve la vida de la familia Quinn en la última semana de noviembre, un poco antes de que llegue la Navidad.

Todo empieza con la vuelta de Emmy desde Finlandia, que regresa a casa para pasar las fiestas y presentar a su novio Matt a la familia. Don, el patriarca, que es un hombre bastante autoritario al que todos temen, se dedica a ignorar a la pareja de su hija, y se concentra en otros problemas que van surgiendo con el resto de la alocada familia.

Feliz Navidad y esas cosas | Tráiler oficial VOS en ESPAÑOL | Netflix España

Secretos por Navidad

Secretos por Navidad es una miniserie alemana con varias similitudes con la española Días de Navidad.

Presenta a una familia que se reúne para celebrar las fiestas. En este momento están reunidas tres generaciones de mujeres, y salen a la luz los secretos más íntimos de la familia. El show está dirigido por Samira Radsi y András Szûcs con guión de Kati Eyssen. El reparto lo componen Leonie Benesch, Corinna Harfouch, Svenja Jung y Christiane Paul.

Zeit der Geheimnisse | Offizieller Trailer | Netflix

Sugar Rush: Navidad

El reality de cocina Sugar Rush tiene este año un programa especial dedicado a los dulces navideños.

Humor, recetas de cocina y chefs para nada profesionales se mezclan en este divertido especial. Lo protagonizan Hunter March, Candace Nelson y Adriano Zumbo.

Sugar Rush Christmas | Official Trailer | Netflix

Black Mirror: Blanca Navidad

Black Mirror: Blanca Navidad es un especial navideño que atrapará a quienes les guste la realidad distópica que presenta esta serie.

Se encuentra en Netflix, localizado en el cuarto episodio de la segunda temporada. La trama se desarrolla en una base que se encuentra en un lugar remoto aislado por la nieve. Aquí conviven dos hombres, Matt (Jon Hamm) y Joe (Rafe Spall). Mientras preparan la cena de Nochebuena, escuchan en la radio la canción "I Wish It Could Be Christmas Everyday" de Wizzard, y sienten el deseo de contarse qué es lo que les llevó a la base. Ambos cuentan varias historias sobre los estragos causados por la tecnología en las últimas Navidades.