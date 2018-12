El rock platense llega a Rosario con uno de sus máximos referentes: Guasones. La banda liderada por Facundo Soto cumple 25 años de trayectoria y viene de celebrarlo en el Estadio Obras ante más de 8 mil personas. "En estos años vivimos momentos muy duros. Hasta tocamos con toque de queda la noche en la que se fue De La Rúa", recordó el cantante del grupo en una entrevista exclusiva con La Capital en la que hizo un balance de su carrera, habló de la escena actual y de los discos eternos.

La banda que ya lleva 8 discos editados dará un show repasando todos los éxitos de su carrera y su último disco "Hasta el final", hoy a las 22, en La Sala de las Artes (Suipacha y Guemes).

—¿Qué balance hacés de estos 25 años?

—Generalmente no miro para atrás, pero con esto de los 25 años nos vimos obligados. Creo que el balance es muy positivo, y ojalá sigan 25 años más. Tenemos química y respeto, estamos hace muchos años juntos y aprendimos a convivir con las diferencias de cada uno. Disfruto más tocar en vivo que grabar. Es fabuloso. Antes no lo valoraba tanto... Ahora, con 44 años me doy cuenta.

—Mirando en retrospectiva, ¿cuál fue el momento que te hizo más feliz?

—Los momentos de felicidad fueron muchísimos y nunca se me van a ir de la cabeza. La primera vez que tocamos en Cemento o en el Luna Park, o cuando grabamos con Jimmy Rip o con Coti. Viví momentos muy agradables con Guasones.

—¿Alguna vez pensaste en parar?

—No, jamás se me cruzó por la cabeza ni a mí ni a ninguno de los chicos. Sí vivimos momentos muy duros. Vivimos todos los gobiernos y nos adaptamos a todo... Hasta tocamos con toque de queda la noche en la que se fue De La Rúa. No podía salir, pero nosotros decidimos tocar igual, ¡fue una locura!

—Acaban de llegar de México presentando "Hasta el final", ¿cómo fue la experiencia allá?

—Estuvimos el mes pasado en México, hace varios años que vamos y siempre la pasamos muy bien. En marzo vamos a volver a tocar en el Festival Vive Latino.

—¿Cómo fue tu evolución como frontman de la banda?

—Si me tengo que evaluar como frontman, antes me voy de la banda (risas). Creo que evolucioné cantando y tocando los instrumentos, y aún me queda mucho por aprender... Siempre sufrí la exposición. Cuando estoy arriba del escenario lo disfruto, pero los otros momentos de exposición me incomodan... Solamente me siento cómodo arriba del escenario, ni siquiera en una nota...

—¿Por qué no te gusta dar notas?

—Siento que no tengo muchas cosas para decir, lo único que tengo que hacer es tocar y que la gente celebre nuestras canciones.

—¿Cuáles son las 3 canciones o bandas que marcaron tu vida?

—Empecé a hacer esto porque conocí a los Rolling Stones a los 12 años. Me dio vuelta la cabeza... Bob Dylan también me marcó mucho. Los discos que más me gustan son "Highway 61", de Dylan, "Wild Flowers" de Tom Petty. Petty es un referente muy importante en Guasones, lo escucho todos los días de mi vida. De Argentina, escucho Ratones Paranoicos, soy un gran admirador. También me gustan mucho Pappo, Pescado Rabioso, Virus, Los Redondos.

—¿Cómo ves la escena actual? ¿Es necesario mirar más para atrás que para adelante para componer?

—He escuchado cosas muy interesantes, bandas que miran para atrás, con toques de blues... Es fundamental mirar para atrás... pero ¡cuidado con lo que miran!

—¿Cómo ves la ola de denuncias de abusos? ¿Alguna vez te pasó algo de este tipo?

—Tengo amigos a los cuales les pasó. A mí nunca me pasó y eso que me divertí mucho...También puede pasar que te tiren un paquete que no es tuyo... Tiene que investigar la justicia...

—¿Cómo va a ser el show que celebran los 25 años en Rosario?

—Desde Willie Dixon hasta Club Brown, siempre nos sentimos muy bien. Vamos a hacer un repaso de toda nuestra discografía. Cuando armamos la lista, al principio nos costaba tocar las canciones de hace tantos años, porque las escribimos en otra etapa de nuestras vidas, pero después las reversionamos, las trajimos al día de hoy. Siempre entregamos todo. En Rosario los shows son muy calientes.