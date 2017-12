"Siempre fuimos una banda a la que le gusta más el viaje que la meta"

Los Pericos no se conforman con vivir de sus éxitos pasados. Este año la banda lanzó un álbum con canciones nuevas, "Soundamérica", y ahora acaba de editar un CD y DVD llamado "3.000 Vivos", para festejar sus 30 años de trayectoria con cantantes invitados como Andrés Ciro Martínez, los canadienses de Magic! y la mexicana Carla Morrison. "3.000 Vivos" fue grabado en la Ciudad de México ante más de 2.000 fans, algunos de los cuales viajaron desde Argentina para la ocasión. Muchos estuvieron esperando por horas para poder entrar al estudio.

En su momento Los Pericos grabaron el disco por los 10 años y 1.000 shows de la banda, "1.000 Vivos", del 2000, pero el video no se pudo editar. Ahora están muy cercanos a los 3.000 conciertos: 2.970, según cifras de su manager. "Cuando el tiempo va transcurriendo no te das cuenta", dijo Juanchi Baleirón, el cantante y líder del grupo. "Nosotros siempre fuimos una banda que nos gusta más el viaje que la meta, estamos siempre caminando y andando", aseguró. Baleirón, el guitarrista "Willy" Valentinis, el baterista Ariel "Topo" Raiman y el tecladista Diego Blanco charlaron con Télam sobre el nuevo lanzamiento y el futuro del grupo de reggae más emblemático del rock argentino.

—¿Cómo se hace para elegir las canciones habiendo tenido otro disco en vivo?

Diego: Primero hay que tener en cuenta que hay una nueva generación que se acerca al grupo a través de este disco. Entonces debe tener algo de representación de "Soundamérica" y también ver qué versiones rinden, porque hay temas que quizás no nos gustaban tanto como salían. Algunos temas muy representativos como "El ritual de la banana", por ejemplo, no tenían su versión en vivo. Entonces, entre todas esas cosas nos gustaba hacer una lista que fuera como que estuvieras inmerso adentro del show, que pudieras pasar por momentos musicales y momentos de arenga.

—¿Cómo funciona un disco nuevo, como "Soundamérica", en América latina? ¿Cuánto terminaron incluyendo en la gira?

Juanchi: Alrededor de tres temas.

Diego: No nos dio tanto tiempo para presentarlo todavía, te diría que la gira de "Soundamérica" es ahora. Porque nosotros nos fuimos a México a hacer una gira pero también hicimos esto, veníamos con un show muy armado para esto. Igual, por más que nos presentáramos realmente como hicimos acá, en el Gran Rivadavia, no hubiésemos incluido como acá, que hicimos todo el disco. En México haríamos 5 ó 6 temas. La gente también quiere los clásicos, ¿viste?

Juanchi: Hay veces que uno se rompe el orto con un disco nuevo y por ahí la gente quiere otra cosa, y no podés hacerte el culto ni el entregado a lo que la gente quiera. Estás en el medio luchando para que escuchen lo nuevo, pero no podés hacerte el boludo porque para la gente significa mucho. Aparte, leés mensajes en los cuales la gente te cuenta historias re lindas de tu música y su vida y no podés hacerte el loco de culto. Como yo digo, somos malcriados por el público, nos gusta que nuestras canciones reaccionen en la gente en un disco o en un show. No hacemos shows para nosotros, por más que a veces hacemos solos o climas, incluimos a la gente y no puede no haber estribillos en los shows de Los Pericos. Siempre vamos a buscar la energía de la gente o con actitud o con canciones, entonces balanceamos.

—¿Tocaron en los países del Caribe?

Guillermo: En casi todos.

—Diego: Tocamos en todos menos en Bélice y Cuba. Hicimos Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico, Jamaica... Es más, a Costa Rica volvemos ahora y a Honduras vamos ahora también.

—¿Por qué la gente de ahí los llama? ¿Porque hay una cultura más de reggae o por la banda?

Ariel: Hay una cultura reggae y también es el peso de la banda, se juntan las dos cosas.

Guillermo: Pericos sonó mucho en los 90 en Panamá, Costa Rica y todo Centroamérica. Es cierto que tenían bastante cultura de reggae en esos países porque el reggae en español nació en esos lugares. Si bien no somos una banda de reggae roots ni nada, en los 90 sonábamos mucho en esos países.

Juanchi: Costa Rica en particular tiene muchísima cultura de rock nacional. Los últimos shows que hicimos fueron con Nonpalidece y el otro con los Decadentes, que tocamos como a dos horas de San José para 30.000 personas. Nuestro disco "Pura Vida", que es una frase de ellos, es muy conocido allá. "Lindo día" es "Pupilas lejanas" o "Sin cadenas", es tan hit como esos temas. Los Decadentes son muy conocidos, Bersuit y Nonpa también. Hay mucha cultura de música argentina aparte del reggae.

—Hacia adelante, ¿cómo lo van a mostrar al disco? ¿Piensan en algún invitado nacional para cambiar por los que estuvieron o repartir dentro de la banda las voces?

Juanchi: Por ahora lo estamos mostrando de la forma en la que lo queremos mostrar: que la gente lo vea en el formato en el que fue concebido, sea en DVD o en digital. Es un show en vivo y cada tema tiene su video, entonces lo ves como quieras. Calculo que esto va a generar mucho ruido porque en menos de una semana recibimos infinidad de comentarios y devoluciones lindas. Calculo que vendrá el verano, haremos un poco de quilombo y haremos una presentación del disco en vivo recién a partir de marzo. Está concebido para que la gente tenga en su casa ese concierto en vivo que merecíamos tener que nunca hicimos, en 30 años nunca hicimos un DVD, y ahora lo podés curtir donde quieras. A medida que todo crezca haremos una presentación de un disco en vivo en marzo o más.

Guillermo: Y estará el invitado que pueda estar, un Ciro ponele. Después lo que se pueda, porque lo importante de esto es lo que ya está, el material que ya se hizo y está grabado. Haremos un vivo y no sé si haremos tal cual el disco o algo nuevo.

Diego: Lo copado es el DVD, que veas este show. Sino vas a ver una representación de este show.

Juanchi: Es una dinámica diferente: "Tomá, curtí el disco nuevo de Pericos que es un show entero, entrá por donde quieras". Son todos golazos, es como nos sentimos.

en vivo..