"Siempre fuimos por más", aseguran los líderes de Miranda!

Marcaron un quiebre en la escena pop argentina. Juliana Gattas y Ale Sergi irrumpieron en la escena con "Bailarina", el primer corte de su disco debut, en 2002, con peinados excéntricos y una estética visual que prometía vanguardia y exotismo. Hoy, Miranda! es un grupo consolidado ganador de numerosos premios y una extensa discografía. Pero los comienzos siempre son lo más impactante, por eso el grupo llega a Rosario para presentar sus dos primeros álbumes "Es mentira" y "Sin restricciones" completos. El primero fue el debut de Miranda!, que se editó en 2002 a través de Secsy Discos. El segundo fue lanzado dos años más tarde e instantáneamente se convirtió en el primer éxito rotundo del grupo, con el sencillo "Don". La cita es hoy, a las 22, en La Sala de las Artes (Suipacha y Guemes). Antes del show, Sergi dialogó con Escenario sobre la década de oro de Miranda! y lo que se viene.

—¿Como va a ser el show en Rosario? ¿Es un concierto para recordar sus primeros tiempos? Hablando de comienzos... ¿recordás el momento en el que decidieron empezar el proyecto con Juliana?

—Con Juli nos conocimos un domingo a la tarde en un PH en San Cristobal donde ella vivía. Fui allí invitado por un amigo mio que tenia una amiga que estaba de novia con un amigo de Juliana (bastante complicado suena, pero es bastante habitual). Me dijeron "vamos a lo de una chica que canta a pasar la tarde" y dije "dale vamos". A partir de allí nos hicimos amigos y empezamos a hacer música juntos. Ella cantaba standars de jazz y yo comenzaba a investigar con sintetizadores y software musical. tuvimos un proyecto de covers de "jazz electrónico" que duro un par de shows. En un momento yo compuse dos canciones originales ("Agua" e "Imán") y se las mostré a ella y cuando las empezamos a cantar juntos notamos que sonábamos bien naturalmente y contemplamos la posibilidad de hacer un grupo con canciones propias. Así nació Miranda! El concierto de Rosario mas que para recordar sera para celebrar nuestros primeros dos discos "Es Mentira" y "Sin Restricciones" porque nunca los hemos olvidado. Los tocaremos íntegros y agregaremos los dos últimos singles del grupo "Lejos de vos" y "La Colision" y alguna mas que nos de ganas de tocar.

-Qué significaron "Es mentira" y "Sin restricciones" para la carrera Miranda!? ¿Los grabaron en un monoambiente?

—Los dos discos fueron grabados en el monoambiente de colegiales en el que yo vivía. El primero lo hicimos completo allí, con un software de lo mas rudimentario y primitivo. Recuerdo que las voces las grabamos con el mismo micrófono que usábamos en los conciertos (Shure SM58) y mezclamos todo en mi PC, que era muy inestable. De hecho promediando la grabación, el disco duro se me tildó, y se borro todo, por lo que hubo que empezar la grabación de nuevo. estábamos contentos y nos encantaba grabar y sentíamos que algo estaba pasando con nuestro pequeño proyecto. de hecho ya con nuestro demo de 4 canciones habíamos conseguido llamar la atención de algunos músicos admirados por nosotros que nos recomendaban y nos venían a ver a nuestros shows (Leo Garcia, Gustavo Cerati, Erica Garcia y otros mas). El segundo también lo grabamos en el mismo monoambiente, pero ya con productores artísticos que nos llevaron a otro nivel. Trabajamos con Pablo Romero y Edu Schmidt. Ambos discos es lo que significan todos los discos de nuestra carrera, son una foto fiel del momento nuestro cuando fueron grabados. Eramos en ese momento como esos discos son. El primero esta lleno de errores (técnicos y musicales) pero eso lo hace especial. Y el segundo nos encuentra con ganas de aprender y progresar en el arte de la grabación.

—En 2002, cuando irrumpieron en la pantalla con Bailarina, trajeron a la música una nueva estética pop y fresca. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Qué expectativas tenían?

—Recuerdo que al comienzo la gente se sorprendía mucho al vernos, les parecíamos distintos, diferentes e innovadores. Yo no lo sentía tanto así, para mi tomábamos influencias y las combinábamos. Tal vez la combinación fue la novedad. Y también ayudo nuestra actitud de fiesta y desprejuicio permanente. Cuanto mas freak, mejor. Cuanto mas llamativo y escandaloso, mejor. En lo personal a mi me sorprendió la buena recepción de la prensa especializada, nos trataban como la renovación y la vanguardia, y yo nos veía como un grupo de pop clásico y súper mainstream. No teníamos muy claro cual era era nuestra meta. Solo queríamos divertirnos y hacer música que nos gustara y nos hiciera sentir orgullosos.

-"Don" marcó un quiebre en el grupo con letras cargadas de humor, sátira y mucho melodrama de telenovela. ¿Sentís que marcó el destino de Miranda!?

—"Don" fue claramente la canción que hizo que mucha gente nos prestara atención. Es una gran canción y considero que merece la repercusión que tuvo (y sigue teniendo) pero para mi Miranda! es el todo, las canciones, las voces, los arreglos y la puesta en escena. No siento que "Don" haya marcado nuestro destino, nuestro destino lo forjamos nosotros mismos a base de trabajo constante y ansias de superación. Nunca nos conformamos, siempre fuimos a más.

—¿Cómo es la relación después de tantos años? ¿Qué es lo que más admirás de ella?

—Con Juliana yo siento que tenemos una unión cósmica. Siento que teníamos que encontrarnos sí o sí. Me cambió la vida conocerla y supongo que a ella también le pasa lo mismo. Desde siempre congeniamos increíblemente, y con el tiempo nuestra relación se ha fortalecido. Es mi socia, mi amiga, mi confidente y mi compañera musical eterna.