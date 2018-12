"Siempre fui un romántico", asegura Diego Torres

Carismático, sensible y ecléctico: va del estudio al cine, y de la TV al escenario, aunque asegura que: "Soy un bicho de escenario". Diego Torres está viviendo uno de sus mejores momentos a todo nivel. Viene de llenar dos Luna Park en noviembre y arrasa con su nuevo hit "Un poquito", un tema súper bailable de amor que interpreta junto a Carlos Vives.

"Un poquito" es un adelanto de lo que será mi nuevo disco. Quiero que la gente conozca esta canción y después vendrá un disco que tiene un concepto", adelantó Torres en una entrevista exclusiva con Escenario.

Con 10 discos editados, incluyendo un MTV Unplugged en 2004 y grandes éxitos en 2008, el artista ha generado canciones que traspasaron fronteras como "Tratar de estar mejor" (1994), "Sé que ya no volverás" (1996), y "Color esperanza" en 2001 entre otros. Ganador de 6 Premios Gardel, 3 Grammy Latino, 3 Premios MTV y varias nominaciones nacionales e internacionales, Torres es sin duda uno de los artistas nacionales de mayor reconocimiento no solo a nivel musical sino también en su calidad de compositor y de actor.

Después de este exitoso año, en el que además protagonizó "Re loca", junto a Natalia Oreiro, en la pantalla grande, y de su rol en "Talento Fox" (ver aparte), el músico y actor habló de todo: su nuevo single que la rompe en la radio, su pasión por el fútbol, las claves de su matrimonio y la fórmula de la juventud. "En este mundo de abundancia donde nos dicen que para ser exitosos tenemos que tener mucho de todo, yo creo que con un poco, si ese poco es lo esencial, uno no necesita más", aseguró el pisciano.

—Venís de llenar dos Luna Park con sold out, ¿cómo fue el regreso a los escenarios después de dos años de ausencia?

—Hacía varios años que no me subía a un escenario, desde la presentación de "Buena Vida", con el que hicimos 16 Gran Rex. Este show tiene un repertorio que te lleva por mis trabajos más importantes, con nuevos arreglos, y en el medio hay escenas de la vida cotidiana, en el que invito a colegas, y pasan cosas muy lindas... La puesta en escena es muy impactante, estoy muy contento con esta nueva puesta...

—¿Extrañabas la energía del público?

—Sí, yo soy un bicho de escenario, cuando hago un show quiero que la gente lo disfrute, me siento en la platea y pienso que me gustarla ver como espectador. Ahí hablo con las distintas partes, visuales, arte, y trabajo el ensamble final del show. Alguna vez lo mostraré en algún documental... Me gusta ser el hacedor del espectaculo nuevo, lógicamente en equipo. Somos un grupo muy apasionado, nos escuchamos. Siempre tuve buenos equipos que me acompañan...

—Acabas de lanzar "Un poquito"...

—Si, es un adelanto de lo que será mi nuevo disco. Está bueno volver a la época de Los Beatles donde se lanzaba el single y el lado B era la canción conocido y otra más. De alguna manera e vuelve a eso... Quiero que la gente conozca esta canción y después vendrá un disco que tiene un concepto...

—El video es divertido, y tu lírica siempre fue ingenua y romántica, no como el reggaetón que tira palabras como puños.

—Sí, totalmente, creo que uno puede ser sensual sin ser vulgar, tener erotismo sin ser chabacano... Mi música siempre fue muy amplia y variada: habla de sentimientos, momentos felices, y también de pérdidas, de gente que se ha ido y ha dejado una huella imborrable, canciones que le hecho a mi padre y madre, también a la vida, cuando fui padre, y como unos se van, otros llegan... También hice canciones que reflejan a la sociedad, como "Deja de pedir perdón", que hablaba de la gente que robaba por necesidad porque no tenía un plato de comida. Y en caso de "Un poquito" tiene un meta mensaje, porque en este mundo de abundancia donde nos dicen que para ser exitosos tenemos que tener mucho de todo, yo creo que con un poco, si ese poco es lo esencial, uno no necesita más. Por otro lado, en estos tiempos está bueno mostrar que uno puede coquetear una mujer de una manera simpática y educada, y esa es la idea del video. Para darle contenido a las palabras, y que no sean un puño como decís (risas)...

—El tema arranca diciendo "no está de moda enamorarse"... ¿a qué te referís con eso?

—Siempre fui un romántico, siempre fui contra la corriente. Cuando era una artista joven me decían "¿cómo no estás soltero?" Cuando estuve de novio, estuve de novio...me enamoré y tuve hermosas parejas, algunas mejores que otras... Duraron lo que tuvieron que durar... Espero que ellas digan lo mismo, no tienen la chance de hacer una nota con vos... (risas).

—Ya voy a averiguar... (risas)

—No, ¡de ninguna manera! Todo está plasmado en las canciones... "Sé que ya no volverás" es de una historia que no terminó bien... Cuando tuve ganas de compartir la vida con alguien lo hice, viajé, viví en pareja. Y tengo amigos que son fóbicos a las relaciones. Y yo les digo: "Pero boludo, ¿no tenés ganas de viajar con ella, que deje una bombacha y un cepillo de dientes en tu casa?". A mí me parece que actualmente hay una generación un poco fóbica a las relaciones. El enamoramiento puede durar una noche, una semana o toda la vida, que lógicamente es el más difícil. Pero creo que mi nueva canción habla un poco de eso, de no tener miedo a si te pasa algo con alguien...

—Hace mucho que estás en pareja (con la modelo Débora Bello), ¿cómo se logra?

—Hace mucho tiempo... y por eso le pongo mucho arte, pilas... Las cosas no se logran de un día para el otro... Hay que trabajar... Moderno no es el que tiene tatuajes y el pelo violeta...moderno es el que sobrevive a una relación de tiempo, y los ves y decís, tienen hijos, se ríen, la pasan bien. Tengo un caso que llevo como bandera, un compañero del colegio que están juntos desde la secundaria, tuvieron un hijo a esa edad y siguen estando juntos y tienen conexión, no están porque tienen que estar...

—¿Cuál es la fórmula para que una relación funcione? ¿La lealtad, los detalles, la fidelidad, o una infidelidad en 30 años se perdona?

—En ese camino amplio pasan muchas cosas: vas a tener que perdonar y aguantar muchas cosas... Pero vas a tener que tener una relación de mucha amistad, diálogo, complicidad y compartir cosas. Pero también hay que respetar los momentos de soledad de cada uno, tener sentido del humor. No es fácil pero se puede...

—Además del Diego músico está el actor y hace poco se estrenó "Re loca", que protagonizás con Natalia Oreiro, una película que empodera a la mujer.

—Mi personaje es hijo del rigor, necesita tener una mina que lo mande... Son esos hombres que tuvieron una mamá muy influyente y necesitan una mujer así, y la felicidad va en esa dirección. La película llegó justo en el momento del movimiento de la mujer que busca la igualdad y ser respetada, por eso pegó fuerte. El director dijo que era una docu-comedia porque tiene anclaje, no es disparatada. Natalia hace su papel fenomenal, y eso hace que la película sea muy verdadera...

—¿Cómo te cuidás a los 47 años?

—Hago mucho deporte, es algo fundamental en la vida, como al familia, la música y mi vida de actor. Como sano y de vez en cuando tomo el vino que me gusta. Hago una vida tranquila. Juego al fútbol, estoy con mi tabla de windsurf, camino por la montaña, y para hacer todo eso necesito estar en forma...

—¿Te harías un retoque estético?

—No, no soy muy amigo de eso ni para el hombre ni para la mujer... Creo que cambia las facciones de la cara... Hay gente que miro y digo "¡es otra persona!" Eso es feo y peligroso, y si trabajás con la expresión es complicado... Además me gustan las arrugas, son signos de que uno va caminando y aprendiendo...

—¿Qué se viene para el 2019?

—Se vienen muchas cosas. El 2018 fue muy intenso. Vamos a hacer la gira con este nuevo show por todo el país. ¡Iré a Rosario! También seguiré haciendo cosas con Fox tanto en la música, como ficción. Estoy preparando muchas canciones que voy a ir lanzando de a poco. Va a ser un año intenso.