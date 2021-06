"Showmatch": Débora Plager jugó a ser Elthon John y la rompió con su actuación

“La vi mucho mejor que en la primera gala. La verdad que en el cubo no me gustó. La vi mucho más relajada, en el baile mucha actitud”, fue la devolución que le realizó Ángel de Brito. Pampita Ardohain también se mostró sorprendida con la actuación de la periodista. “Vi mucho de su parte, la vi más comprometida en esta cosa de meterse en el personaje. Me encantó el cambio del ritmo para que tengamos un final bien arriba. Me gustó bastante y me sorprendió”, opinó la modelo.