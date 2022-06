Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación: "Pedimos respeto a la privacidad"

Los rumores de una supuesta infidelidad de Piqué corrieron como reguero de pólvora en los medios españoles y fueron amplificados por las redes sociales en los últimos días. Según el podcast “Mamarazis”, el defensor del Barça habría iniciado una relación con una modelo de 20 años y se habría instalado en su antiguo departamento de soltero.

En paralelo, corrió la versión de que Shakira habría sido deslumbrada por Henry Cavill, actor norteamericano que protagonizó la última saga cinematográfica de Superman, aunque la especie tuvo un tufillo a campaña de prensa que la verdad. También se la vinculó con Chris Evans, quien encarnó a Capitán América en “Los Vengadores”.

Las especulaciones comenzaron cuando los arqueólogos de las redes sociales constataron que Evans había comenzado a seguir a Shakira en Instagram, después de que salió a la luz el posible alejamiento con el futbolista español. El actor estadounidense tiene más de 15 millones de seguidores y sigue a muy pocas figuras del mundo del espectáculo.

>> Leer más: Shakira y Gerard Piqué, en crisis por una supuesta infidelidad del capitán del Barcelona

La separación de Shakira y Piqué plantea un punto de conflicto aún no dilucidado: quién tendrá la custodia de Milan y Sasha, los hijos de la pareja. Allegados a la artista aseguran que no quiere segujir viviendo en Barcelona, donde no tiene amigos ni familia y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de instalarse en otro país.

Por su parte, Piqué se niega a separarse de sus hijos y, para impedir que se vayan, asegura que los nacieron en Barcelona, donde se criaron, van al colegio y tienen sus amigos. La cuestión está planteada y no es nada fácil de resolver, por lo que no se descarta que terminé dirimiéndose en los tribunales de familia españoles.

Shakira y Gerard Piqué, 12 años a los tumbos

Esta semana, el mundo se sorprendió al circular la versión de que la relación entre Shakira y Piqué estaba en crisis. Los medios españoles aseguraban que el futbolista le había sido infiel a la cantante y que, como ella lo había sorprendido, se había tenido que mudar de la casa familiar, a la que la colombiana le cambió la cerradura.

Asimismo, trascendió que la canción “Te felicito” de Shakira fue escrita para Piqué. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”, dice el tema.

Embed

La letra de “Te felicito”, el tema que Shakira lanzó en abril junto a Rauw Alejandro, cobró nuevo sentido luego de conocerse la separación, más teniendo en cuenta que la artista suele expresarse a través de sus canciones. Cuando se conocieron en 2011 le dedicó el tema “Me enamoré”, en el que habla del deportista y hasta se refiere a la diferencia de edad entre ellos: Shakira es 10 años mayor que la estrella del Barcelona.