Shakira y Carlos Vives fueron a tribunales para defender un hit

Shakira y Carlos Vives defendieron ayer ante un juzgado de Madrid que su éxito "La bicicleta" es original y que no tiene nada que ver con otro tema editado en 1997 por un artista cubano.

El músico y productor Liván Rafael Castellanos, radicado en España, demandó hace dos años por plagio a los superastros colombianos alegando que el popular tema ganador del Grammy latino en 2016 incluye un estribillo basado en una melodía y frases originales de su canción "Yo te quiero tanto", editada hace 22 años.

Shakira y Vives llegaron juntos y sonrientes al juzgado de lo mercantil en la céntrica Gran Vía de la capital española. La cantante, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, rechazó hacer declaraciones. Vives, por su parte, se mostró confiado en que la justicia les daría la razón y cantó ante los periodistas un fragmento de la canción en disputa. "Gracias a la justicia, que nos da la oportunidad después de dos años de ignominias y mentiras", dijo Vives, que se declaró inocente. "España me bautizó como el rey del vallenato, y eso es lo que hacemos", aseguró.

En "La bicicleta" ambos cantan "Que te sueño y que te quiero tanto", mientras que en su tema, el demandante, conocido artísticamente como Livam, dice "Te quiero, yo te quiero tanto".

Ante el juez, Shakira declaró que la canción de Livam "no tiene nada que ver ni en melodía ni en música ni en temática con la archiconocida «La bicicleta»", según informó la agencia española Europa Press. "La mía habla de mi tierra, es un homenaje a mi tierra, Barranquilla, Colombia, no con Cuba. Es otra cosa. Además, el demandante quiere hacer un vallenato pero no le sale, es como si alguien quisiera jugar al fútbol con las manos; o quien quiere aprender inglés y acaba hablando portugués", dijo la cantante.

Vives contó al juez que compuso "La bicicleta" a finales de 2015 y principios de 2016 junto al compositor Andrés Castro, y que no supo nada de la canción de Livam hasta que llegó la demanda al año siguiente. El colombiano admitió no saber ni leer ni escribir música, pero según Europa Press declaró que no le resulta necesario porque las computadoras completan lo que él inventa.

Livam, que presentó la demanda poco después de que "La bicicleta" ganara los Grammy latinos a la grabación y canción del año, señaló que reconoció la melodía en el verano de 2016 cuando la escuchó en la playa. También criticó durante la vista del juicio que ni Vives ni Castro sepan "de dónde sale una canción".

Sin cobrar

El pleito provocó la suspensión de la recaudación de los derechos de autor a nivel mundial por parte de la SGAE, la entidad gestora de los derechos de autor en España, hasta que se dirima la disputa legal.

El artista cubano dijo a The Associated Press que confiaba en los informes encargados a peritos musicólogos que, según el cantante, certifican el plagio. "Vamos a ver si por fin se puede llegar al fondo de este asunto y se hace justicia", dijo Livam en conversación telefónica.

Sony Music, la discográfica que editó el tema y que tiene algunas de sus filiales entre los 13 demandados, no realizó comentarios antes de la vista de ayer. Se espera un veredicto por parte del juzgado en las próximas semanas.