Shakira suspendió el inicio de la gira "El Dorado" por un problema de salud

Faltaba solo un día para que comenzara con El Dorado Worl Tour, sin embargo Shakira se vio obligada a suspender el primer recital de su gira mundial.

La cantante colombiana utilizó su cuenta de Instagram para disculparse con sus fans alemanes, por tener que cancelar el recital que iba a brindar mañana en la ciudad de Colonia.

"A mis amigos en Alemania, durante mis últimos días intensos de ensayo, he forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total de la voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor. Me encuentro muy triste de no poder realizar el primer concierto de mi gira este 8 de noviembre en Colonia. Tenía muchas ganas de empezar en Alemania el inicio de El Dorado", publicó en una carta que se puede leer tanto en inglés como en español.





Embed Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 2:29 PST



"Siento muchísimo no poder realizar este primer concierto como estaba planeado, y espero que siguiendo los consejos médicos pueda recuperarme pronto para poder brindarles todo lo que con tanta ilusión les he preparado. El equipo de Live Nation se encuentra activamente trabajando en encontrar una nueva fecha para poder volver a Colonia y compartirles este show que tengo la sensación será mi mejor hasta la fecha", agregó la artista.

"Por ahora me estaré centrando en estar plenamente recuperada los próximos días y poder empezar esta gira el próximo 10 de noviembre en París tan pronto tenga la luz verde de mis médicos. Muchas gracias a todos ustedes de corazón por el apoyo y cariño que me han brindado durante la preparación de esta gira. Espero verlos a todos muy pronto! Shak", culminó.

Enseguida la publicación se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus fans, deseándole que se recupere pronto para poder disfrutarla en vivo. Shakira presentó su nuevo disco en el mes de mayo , y dedicó el último tiempo a preparar el show con el que recorrerá el mundo. Este comunicado, sale a la luz el mismo día en que se dio a conocer que su ex pareja, Antonio De la Rúa, administró 31 millones de euros que pertenecían a la cantante en una offshore.