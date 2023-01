Shakira, Bizarrap, Piqué, la suegra, Twingo y Casio: lo mejor del humor en las redes

Tras permanecer bastante callada y con bajo perfil durante su escandalosa separación, Shakira rompió Internet con su hit "Pa tipos como tú", dedicado muy explícitamente a su ex pareja el futbolista Gerard Piqué y su novia Clara Chía, estrenado en la última sesión de Bizarrap. No solo logró que el clip tuviera más de 62 millones de reproducciones en las primeras veinticuatro horas y se ubicara en el número uno de los rankings musicales de países alrededor del mundo, incluido el "top hits" de Spotify. Tanto ella, como su tema, su ex y la actual de su ex se volvieron tendencia en redes sociales. Los diarios multiplicaron sus titulares sobre el tema y los famosos se la pasaron hablando de ella en televisión y streamings. Hubo columnas "expertas" a favor y en contra de "ir con todo" públicamente contra un ex. Sus pegadizas frases (como "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan") se reprodujeron en cuanta conversación hubiera y, por supuesto, el estribillo del hit fue cantado infinidad de veces en hogares, trabajos, hasta en la calle. Pero hay algo más: las redes sociales explotaron con muchísimo humor en respuesta al tema de la colombiana.