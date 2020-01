Shakira al fin contó por qué no se quiere casar con Piqué

Una de las preguntas que hasta ahora no había encontrado respuestas concretas en torno a la vida sentimental de la cantante Shakira con el futbolista Gerard Piqué giraba en torno al por qué no formalizaban su vínculo a través del matrimonio. Por eso la pareja siempre convivió con los rumores sobre eventuales rupturas que nunca se plasmaron. Pero la colombiana, durante una entrevista televisiva que compartió con el jugador español, contó el verdadero motivo.

"El matrimonio me asusta mucho. No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo atento, que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", dijo la artista, despertando las risas de Piqué.

Shakira y Piqué se conocieron en Sudáfrica durante el Mundial 2010, el que terminó consagrando a la selección española.

La presencia de la colombiana en esa Copa del Mundo fue porque compuso la canción oficial del torneo y el futbolista participó en la grabación del videoclip de "Waka Waka", a través del cual se conocieron.

"No era una fanática del fútbol así que no sabía quién era. Pero cuando vi el video pensé... . Y después alguien decidió presentarnos", contó Shakira al programa estadounidense 60 Minutes, del cual se vio sólo el anticipo a manera de promoción.

Piqué y Shakira pese a no estar casados constituyen una familia consolidada que vive en Barcelona con sus dos hijos, pareja a la que recientemente la revista Forbes calificó como una de las más poderosas.

Shakira ya le anunció a los amantes del fútbol americano que fue elegida, junto a Jennifer López, para protagonizar el espectáculo musical del entretiempo del próximo Súper Bowl, a disputarse el 2 de febrero, día en el que la colombiana celebra su cumpleaños.