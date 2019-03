Después del éxito de "Bohemian Rhapsody", las biopics rockeras se están convirtiendo en tendencia y han empezado a generar gran expectativa. El próximo viernes 22 se estrena en Netflix "The Dirt", la película que refleja la salvaje historia de Mötley Crüe, una de las bandas más representativas del glam metal de los años 80. El filme es un verdadero paseo por la trilogía de sexo, drogas y rock & roll: Mötley Crüe fue tan conocida por su hedonismo como por su música.

Basada en la exitosa autobiografía de la banda "The Dirt: Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band", publicada en 2001 por el periodista Neil Strauss, la película cuenta el ascenso de cuatro jóvenes de California que canalizaron la furia punk de la década del 70 en un género de rock que, para muchos, definió los 80.

Tal como la exitosa película sobre Queen "Bohemian Rhapsody", "The Dirt" es un relato sobre jóvenes que pasan de ser mendigos a millonarios, sobre la gloria extravagante del espectáculo y sobre los riesgos de un estilo de vida roquero. "Creo que lo que a la gente le emociona de la película de Queen es que hay una banda que escribía su propia música, tenían sus propias personalidades y vivían su vida de la manera en que querían", dijo a Reuters Nikki Sixx, fundador del grupo. "Es lo mismo para Mötley Crüe", aseguró.

En el trailer de la película hay alusiones al casamiento del baterista Tommy Lee con la actriz Heather Locklear, las sobredosis del bajista Nikki Sixx, el accidente automovilístico causado por el cantante Vince Neil (que provocó la muerte de Nicholas "Razzle" Dingley, baterista de Hanoi Rocks) y la enfermedad de su hija Skylar que falleció a los 4 años, hasta la artritis crónica de columna y cadera que desde adolescente sufre el guitarrista Mick Mars.

Ademas hay escenas donde se puede ver a David Costabile (el químico Gale en "Breaking Bad") como el manager Doug McGhee y a Pete Davidson (actor de "Saturday Night Live" y ex pareja de Ariana Grande) como Tom Zutaut, el cazatalentos que les consiguió su primer contrato discográfico, algo que tiempo después también haría con Guns N' Roses.

La película comienza con un joven Sixx en el médico después de cortarse el brazo y culpar por ello a su madre alcohólica, estableciendo el autoabuso como tema por toda la historia, donde el whisky circula como agua y los músicos consumen toda sustancia que puedan aspirar por la nariz.

Una escena que resalta es cuando Mötley Crüe realiza una gira con Ozzy Osbourne quien, cuando descubre que no queda cocaína, se agacha y aspira una línea de hormigas vivas del suelo. "Era alguien a quien admirábamos y aún admiramos, alguien salvaje, salvaje como nosotros", relató Sixx. "Pensábamos que podíamos competir con eso, pero no puedes con Ozzy, ¡él ganó!", aseguró.

"La película es como una instantánea de esa época y de dónde venimos... En lo que crecimos, que fue el punk rock, el glam rock británico, el heavy metal estadounidense, así que lo pusimos todo junto a finales de los años setenta y Mötley Crüe fue el resultado a principios de los ochenta", afirmó Sixx.

Allen Kovac, manager de la banda y uno de los productores de la película dijo que "todo el mundo piensa que Mötley Crüe glorificó las drogas y el sexo, pero eso no es cierto. En realidad mostraba sus efectos", señaló.

La idea de llevar al cine "The Dirt" surgió apenas el libro ese convirtió en best seller y pasó por muchas manos hasta que Netflix tomó las riendas y se hizo cargo del proyecto. La dirección corrió por cuenta de Jeff Tremaine, cuyo mayor mérito es ser cocreador de la franquicia de "Jackass" y haber dirigido sus tres adaptaciones a la pantalla grande.

Después de anunciar una gira despedida durante 2014 y 2015, Mötley Crüe se retiró de los escenarios tras el show del 31 de diciembre de ese último año. Los integrantes de la banda firmaron un contrato en el que se comprometían a no girar por el mundo, e incluso Tommy Lee aseguró que el grupo no iba a publicar nunca más material de estudio. Sin embargo, el estreno de "The Dirt" irá acompañado de una canción nueva de la banda, grabada junto al rapero Machine Gun Kelly, que interpreta al baterista en la película.