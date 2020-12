"Sex And The City" planea su gran regreso, pero Kim Cattrall no será de la partida

Una de las series más famosas de la historia de la televisión, “Sex And The City”, tendrá su esperado regreso. Sin embargo, la foto no estará completa, ya que la actriz británica Kim Cattrall no volverá para interpretar a su icónico personaje de Samantha en el planeado “revival” del programa, una miniserie que proyecta filmar la plataforma de streaming HBO Max.