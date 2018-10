Joan Manuel Serrat regresa a Rosario para presentarse hoy, a las 21, en Metropolitano (Junín 501, Alto Rosario Shopping). El cantautor catalán vuelve a la ciudad con su espectáculo "Mediterráneo Da Capo", en el que celebra y repasa "Mediterráneo", su legendario disco de 1971. Aunque aún faltan tres años para el 50º aniversario del álbum, el artista decidió acelerar los tiempos y encaró este tour histórico, que comenzó en España, pasó por París y ahora llega a la Argentina.

Serrat iniciará su gira nacional por Rosario, ya que la semana pasada canceló los conciertos que tenía previstos en Salta y Tucumán debido a una laringitis. El tour después pasará por Córdoba (dos fechas), Mendoza, San Juan y Buenos Aires, donde actuará durante 11 noches en el teatro Gran Rex.

La expresión "Da Capo" es un término musical de origen italiano que significa "volver al principio". Y eso hace justamente Serrat en esta gira: canta entero "Mediterráneo", aquel álbum que reunió una decena de canciones que han sobrevivido al tiempo y sus avatares: "Mediterráneo", "Aquellas pequeñas cosas", "La mujer que yo quiero", "Pueblo blanco", "Tío Alberto", "Qué va a ser de ti", "Lucía", "Vagabundear", "Barquito de papel", y "Vencidos". Esta última es la única canción que el catalán no compuso en letra y música, ya que se basa en el poema de León Felipe.

Después, en la segunda parte del show, el célebre cantautor interpreta un repertorio de casi 30 temas en castellano, en catalán ("Plany Al Mer") y hasta en francés ("Le Mer"). También le canta a Antonio Machado ("Cantares") y a Miguel Hernández ("Menos tu vientre" y "La libertad").

En una reciente entrevista con la agencia Télam, Serrat dijo que "Mediterráneo" puede pensarse ahora como un documento de época. "Lo escribí en un tiempo en que estaban ocurriendo cosas fundamentales, como los hechos de Mayo del 68 en Francia, la imagen del hombre nuevo en América Latina y la revolución de Praga. Consciente o inconscientemente, con victoria o con derrota, esos sucesos forman parte de las obras de quienes hemos hecho música en todos esos años, porque provocaron el cambio de usos y costumbres", explicó.

A sus 74 años, el cantante sigue en carrera, aunque ha decidido dividir su actual gira en tres bloques, para no estar temporadas tan largas fuera de su tierra. "Mis nietos viven en Barcelona y en Madrid, y me gusta que mi mujer me reconozca cuando esté de regreso", dijo entre risas.