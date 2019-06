Ser o no ser (madre), esa es la cuestión

Calificación: ***. Intérpretes: Julieta Díaz, Pablo Echarri, Celina Font, Sebastián Wainraich y Daniela Pal. Dirección: Marcos Carnevale. Género: Comedia. Salas: Del Centro, Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase y Village.

El director Marcos Carnevale sabe de comedias populares ("Elsa y Fred", "Corazón de León", "El fútbol o yo"). Sabe cuál es la fórmula que funciona y la cumple a rajatabla, a riesgo de repetir esquemas y desgastarlos. En "No soy tu mami" la protagonista es Paula (la siempre brillante Julieta Díaz), una mujer independiente y segura de sí misma que tiene algo muy en claro: no quiere ser madre. Paula es periodista y trabaja en una revista femenina que anda floja de ventas, entonces decide escribir una columna provocativa ("Razones para no ser madre") que se convierte en un éxito. Pero en el medio (oh), esta soltera firme y alegre conocerá a su nuevo vecino (Pablo Echarri), un tipo atractivo que fue abandonado por su mujer y vive con su pequeña hija. Lejos de pretender ser una comedia de esta era feminista, "No soy tu mami" se plantea como una comedia liviana, que acierta en recorrer los aspectos más anecdóticos de la maternidad. La convicción que le imprime Díaz a su personaje es fundamental para calar un poquito más hondo, aunque el resto del guión se disuelve en la fórmula más previsible (y para colmo con estética televisiva). Hay buenos personajes secundarios (una niñera improvisada, una nena encantadora) y algunos monólogos de la protagonista realmente logrados, que por momentos indican que la película podría haber tenido otro vuelo.