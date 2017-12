"Sentí un hartazgo, un insoportable cansancio de mi rol solista"

El músico santiagueño Peteco Carabajal, autor esencial del folclore de la década del 90, encara un nuevo proyecto musical desde julio del año pasado llamado Riendas Libres y que lidera junto a su hijo Homero, con quien comparte la composición de nuevas músicas, y la bombista y baterista Martina Ulrich, hermana de Homero por parte materna. Como resultado de esta unión, acaba de lanzarse el primer álbum del trío, "El amor como bandera".

"Hay muchas cosas que se fueron juntando y acomodando en el tiempo para armar este trío con Homero y Martina; por un lado que vengo trabajando con ellos: con él hace ya 8 años y con ella hace 4, en proyectos más amplios que incluían por ejemplo a Juancho Farías Gómez y Jorge Cumbo", cuenta Peteco sobre esta nueva aventura, de fuertes raíces familiares.

"Sucedió que después de terminar con todo el recorrido del disco "Los caminos santiagueños" con este grupo amplio sentí un insoportable cansancio de mi rol solista, como un hartazgo, porque, en realidad, yo nunca sentí plenamente este rol y no fue un objetivo mío buscar el éxito personal con una banda que me acompañe sino que tomé la responsabilidad de llevar adelante un proyecto, con un mensaje y una música y las cosas se dieron así; de modo que pensé en algo más compartido", remarcó el autor de "Perfume de carnaval" entre otras bellas composiciones.

"Además -agregó- el trío surgió de cosas que se fueron dando, cosas que nadie ve pero el músico siente como por ejemplo que pasaba que terminábamos un show a las tres o cuatro de la mañana, nos subíamos al micro para la vuelta y a mí me daba por agarrar la guitarra y seguir cantando y eran Homero y Martina los que me acompañaban en eso mientras los demás quizás estaban en la suya, entonces descubrí que ese fuego, que esa energía que yo necesito para seguir andando y tocando las encontraba en ellos dos y empecé a hablarles y hacerlas dar ganas de armar el trío".

Además de un grupo, Peteco cuenta que Riendas Libres es un proyecto más integral que incluye una productora artística que va a producir discos de amigos y compañeros y que se proyecta a otras áreas como el teatro o la música para películas.

"Otra de las cosas lindas que tiene el trío es que tenemos todo un repertorio nuevo, mayoritariamente de canciones que hacemos con Homero, algunas de las cuales ya van pegando en la gente y otros por ahí se animan a versionar", cuenta Peteco.

Chacareras, zambas y vidalas recorren el nuevo disco del trío, que comienza a dos guitarras y voces y va desplegándose a lo largo de 13 canciones desde una veta más acústica hasta una más eléctrica, pasando Martina del bombo a la batería, con Homero en la guitarra eléctrica y con programaciones de sintetizadores. "Yo pienso que el canto popular es un canto colectivo que hacemos entre muchos, si alguien hizo una canción que invoca un tema particular y está bien no vale la pena repetir eso sino aportar otra cosa desde otro lugar siempre sumando para algo que nos pertenece y construimos entre todos, no necesariamente todo debe partir de uno sino que el mensaje se va dando a lo largo del tiempo por muchas personas, en realidad desde los comienzos de la humanidad el mensaje viene siendo el mismo", explica.

"A veces -cuenta Peteco- hago bromas porque ya me conocen y se espera algo de mí de lo que no estoy pendiente, igualmente sé cómo es el juego y hago lo que me parece, como en el cierre del último Festival de Cosquín, que no tuvimos que decir ni una palabra pero el mensaje fue notorio por todo lo que pasó arriba del escenario, la canción que hicimos y los músicos que vinieron a tocar con el trío".

El canto popular "oficial"

Respecto del canto popular argentino, Peteco Carabajal asegura que "siempre hubo dos historias: una oficial y otra extraoficial que avanza y va acompañando a la gente".

"De pronto la cosa oficial dice los número uno son Abel Pintos, Soledad, Jorge Rojas, Luciano Pereyra y vos ves que ninguno de ellos está donde están ocurriendo las cosas duras o fuertes con el pueblo argentino, ellos, sus productores y todo el andamiaje que los sostiene creen que un artista cuanto más lejos esté de la gente mejor; si uno se deja llevar por esa oficialidad, la música popular está ahí, viendo con qué canción o inventito pueden pegarla y transformarse en un éxito, y te mezclan un huayno con rumba flamenca y cumbia. A mí -agrega- me gusta el camino que transitan otros, donde lo primero es lo genuino y que está presente en muchos lugares del país", asegura Peteco.

"Algunos dicen -continúa Peteco ahondando en esta reflexión- que el pueblo nunca se equivoca, pero yo creo que sí, que si está mal informado o cuando le retacean la información se equivoca, y a veces mucho, me parece que en la actualidad la gente sabe cada vez menos lo que es una cosa genuinamente artística".