Selena Gomez cumple 30 años: de niña actriz a la cima de la música pop

Pero una enfermedad haría que su vida diera un giro de 180 grados. En 2015, Selena se vio obligada a cancelar su gira mundial debido a que se le diagnosticó la enfermedad de lupus. Dicha enfermedad afectó demasiado a su salud hasta el punto en el cual, en 2017, necesitó un trasplante de riñón para seguir viviendo. A todo ello, se sumaron problemas de su vida privada y la persecución de los medios que acabaron por afectar también a su salud mental.

Es por ello que, actualmente, la actriz y cantante pone mucha dedicación a diferentes trabajos, proyectos y campañas de concientización sobre la salud mental, los problemas de autoestima y sobre cómo lidiar con diferentes enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas.

Niñez humilde

Selena Marie Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas. Es hija de Ricardo Joel Gómez, oriundo de México, y de Mandy Teefey (de soltera, Mandy Cornett), ex actriz de teatro. Mandy dio a luz a Selena cuando tenía apenas 16 años y la nombraron así en honor a la cantante texana Selena, de quien sus padres eran admiradores.

Sus padres se separaron cuando la niña tenía 5 años, y desde entonces su madre la crió sola, lo cual fue muy difícil para ellas. En su infancia, Selena culpó a su madre por no tener una familia unida pero luego entendió todo lo que su joven madre hizo por ella. Mandy no tenía dinero y se hacía muy difícil sobrevivir al día a día, pero siempre consiguió salir adelante sin pedir ayuda a sus padres. La actriz confesó que cuando asistía a la escuela no fue popular, e incluso sufría bullying.

Además, Selena reveló que "fue utilizada" por su padre como cebo para atraer mujeres después de divorciarse, ya que estas lo encontraban más atractivo junto al encanto de la niña. Su madre finalmente se casó con Brian Teefey en 2006, y tras un aborto involuntario y un segundo embarazo, el 12 de junio de 2013 la pareja recibió a Gracie Elliot Teefey, medio hermana de Gomez.

Estrella infantil

Para Selena, la inspiración artística estuvo allí todo el tiempo. Su madre trabajaba como actriz de teatro, y en aquellos años surgió para la niña el interés por la actuación. A los 10 años hizo su primera audición para "Barney & Friends", el famoso programa del dinosaurio púrpura. Gomez comenzó a grabar el programa en 2002, con el papel recurrente de Gianna, pero luego de dos años en el elenco, los productores decidieron que la actriz era muy mayor para seguir participando en la serie, por lo que la desplazaron.

Selena Gomez Barney.webp

En 2003 hizo una pequeña aparición en la película "Spy Kids 3-D: Game Over", la cual se considera su debut cinematográfico. Continuó con trabajos que pasaron desapercibidos. En 2005 interpretó a Julie, un papel menor en "Walker, Texas Ranger: Trial by Fire", y en 2006 protagonizó el cortometraje de televisión "Brain Zapped". El mismo año, apareció en un episodio de la serie de Disney Channel, "Zack y Cody: Gemelos en acción".

Aquel breve paso por Disney marcaría su destino, ya que comenzó a obtener algunas apariciones en series como "Hannah Montana" y "Hotel, dulce hotel: las aventuras de Zack y Cody", con las que terminó ganándose su propio lugar en el canal con el protagónico en la serie "Los hechiceros de Waverly Place".

Una vida dedicada a Disney

"Los hechiceros de Waverly Place" se estrenó el 12 de octubre de 2007, y su episodio piloto contó con aproximadamente 5,9 millones de espectadores. La serie fue una de las más exitosas del canal y ganó tres veces el premio Emmy a mejor programa infantil, y, además, Selena Gomez ganó un premio ALMA por mejor actriz de comedia en televisión, un Gracie Allen por artista femenina en ascenso en una serie de comedia, numerosos Teen Choice Awards y Kid's Choice Awards, entre otros.

Intro - Los Hechiceros de Waverly Place

Durante 2010, Gomez figuró en la lista de los artistas jóvenes más adinerados, debido a sus ganancias superiores a 25 mil dólares por episodio. La serie de la familia de magos finalizó a principios de enero de 2012, y su episodio final tuvo una audiencia de aproximadamente 9,8 millones, la mayor audiencia recibida por cualquier episodio final de una serie de Disney Channel.

Selena Gomez programa de proteccion para princesas.jpg

Mientras se desarrollaba la serie, Selena participó en otros proyectos del canal, como las películas "Programa de protección para Princesas", junto a su co-estrella en Barney, Demi Lovato, y "Los hechiceros de Waverly Place: La Película". La primera de estas se convirtió en la tercera película más vista de Disney Channel en su estreno, solo por detrás de Camp Rock (2008) y High School Musical 2 (2007), mientras que la película de los hechiceros fue la segunda película más vista del canal y ganó un premio Emmy en 2010 por mejor programa infantil, sumando en total cuatro premios de estos para la serie.

Los Hechiceros de Waverly Place: La Película - Justin olvida a Alex [For The Damaged Coda version]

Finalmente, el 14 de marzo de 2013, Disney Channel estrenó un especial de reencuentro de "Los hechiceros de Waverly Place", en donde Selena, no sólo se desempeñó como actriz sino también como productora ejecutiva.

Alejarse del canal infantil

En 2010, la actriz protagonizó la película "Ramona y Beezus", basada en la novela "Ramona", de Beverly Cleary, siendo ésta su primera gran película en el cine. La emoción fue tal que al ver el tráiler no pudo evitar las lágrimas. Al año siguiente, Gomez actuó junto a la estrella de "Gossip Girl", Leighton Meester, en la comedia llamada "Monte Carlo". La película obtuvo buenas críticas.

Selena Gomez Monte Carlo.jpg

Siguiendo con un proceso de maduración artística, Selena decidió despedir a su madre y su padrastro del rol de managers para firmar con una agencia profesional. Gracias a ello, pudo participar en la película "Spring Breakers", un proyecto más adulto dirigido por Harmony Korine.

A finales de octubre de 2015, Billboard reportó que Gomez sería la productora ejecutiva de la serie de Netflix "13 Reasons Why", basada en la novela homónima escrita por Jay Asher. Brian Yorkey creó la serie y Gomez la produjo junto a su madre Mandy Teefey, Kristel Laiblin y Anonymous Content. También grabó el tema principal de la serie.

Selena Gomez - Only You (Lyric Video)

En los últimos años, Selena Gomez estuvo involucrada en proyectos muy variados. En 2019 protagonizó la película "Día de lluvia en Nueva York", dirigida por Woody Allen, junto a los actores Timothée Chalamet y Elle Fanning. En mayo de 2020, se anunció que Gomez protagonizaría y produciría un programa de cocina para HBO Max llamado "Selena + Chef", donde se vería a Gomez juntarse con distintos reconocidos chefs de forma remota en cada episodio.

El 31 de agosto de 2021 se estrenó en diversas plataformas de streaming la serie de televisión "Only Murders in the Building", protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short. La serie recibió críticas muy positivas a nivel internacional y fue nombrada como una de las mejores series del año por el portal de reseñas Rotten Tomatoes. En 2022 se estrenó su segunda temporada.

Only Murders in the Building | Tráiler Oficial Subtitulado | Star+

Faceta musical: gira mundial y carrera solista

En 2008, la actriz firmó un contrato con Hollywood Records, y desde entonces grabó múltiples bandas sonoras para Disney Channel. Varias de sus canciones para el canal fueron grandes hits que ingresaron a las listas de más reproducciones. Pero fuera de ello, Gomez comenzó una carrera musical con su banda Selena Gomez & the Scene.

Su primer álbum se tituló "Kiss & Tell" y fue lanzado en 2009. El álbum debut de la agrupación contó con buena recepción comercial y alcanzó el top 10 en varios países. En 2010, la banda lanzó "A Year Without Rain", su segundo álbum de estudio, el cual tuvo mejor recibimiento internacionalmente. Su tercer álbum, "When the Sun Goes Down", se publicó el 28 de junio de 2013, y con dicho lanzamiento, el grupo se lanzó en su primera gira mundial, We Own the Night Tour. Para mayo de 2013, Selena Gomez & the Scene había vendido más de diez millones de sencillos solo en los Estados Unidos.

Selena Gomez & The Scene - A Year Without Rain

Casi en simultáneo con la gira mundial, la cantante se separó de su banda y lanzó su primer disco como solista, titulado "Stars Dance" (2013). logró convertirse en el álbum mejor posicionado de la carrera de Gomez. El segundo disco de estudio de Gomez, "Revival" (2015), debutó en el N.° 1 de Billboard 200. Finalmente, su tercer álbum de estudio, "Rare", se publicó el 10 de enero de 2020 y se convirtió en su segundo trabajo con el sello discográfico Interscope Records, su tercer álbum de estudio en solitario y su sexto álbum de estudio teniendo en cuenta sus trabajos anteriores como vocalista de Selena Gomez & the Scene. El álbum debutó en la cima del Billboard 200 de Estados Unidos, convirtiéndose en el tercer álbum N.° 1 de Gomez en el país y su tercer N.° 1 consecutivo.

Selena Gomez - Lose You To Love Me (Official Music Video)

En 2021, Selena se lanzó con un proyecto discográfico en español al que llamó "Revelación". El disco fue promocionado con los sencillos "De Una Vez", "Baila Conmigo" (con Rauw Alejandro), y "Selfish Love" (con DJ Snake). "Revelanción" recibió una nominación en la categoría Best Latin Pop Album en la entrega 64th Annual Grammy Awards, convirtiéndose en la primera nominación al Grammy de Gomez.

Rare Beauty y Wondermind

En septiembre de 2020, Gomez lanzó su propia línea de maquillaje llamada "Rare Beauty", a través de la cual honra todos los tipos de belleza, pieles y rostros. En marzo de 2021, anunció que estaba lanzando una mini-revista para promocionar sus productos de su marca "Rare Beauty".

En 2022, la actriz junto a su madre, Mandy Teefey y su amiga Daniella Pierson, lanzó el proyecto "Wondermind". Se trata del primer espacio de "fitness mental del mundo que democratiza y desestigmatiza la salud mental para todos".

La intención fue la de crear un lugar divertido, seguro e inclusivo para que cada una de las personas pueda conocer y explorar sobre sus sentimientos y los procesos que atraviesan.

Embajadora de UNICEF

Selena ha contribuido en diversas obras humanitarias y de caridad que colaboran en causas para la educación, los niños necesitados, hospitales infantiles, y en contra de la violencia, tanto física como sexual, contra las mujeres. Unicef la nombró embajadora con 17 años de edad, lo que la convirtió en la embajadora más joven de la historia.

Selena Gomez UNICEF.webp

También participó en campañas para llevar agua limpia y potable a niños alrededor del mundo. Ryan Seacrest la nombró embajadora de la Ryan Seacrest Foundation. En septiembre de 2013, durante el Stars Dance Tour, Gomez presuntamente ofrecería un discurso en Rusia sobre los derechos de la comunidad LGBT, debido a una petición realizada por Change.org, que alcanzó más de ocho mil firmas.

Sin embargo, los conciertos de la gira programados en el país se cancelaron, y el gobierno ruso negó la visa a Gomez, debido a que reforzaron su régimen de visado para artistas extranjeros, luego de que cantantes como Lady Gaga y Madonna se mostraran a favor de la homosexualidad en el país.

Su enemigo el Lupus

En 2015, la artista contó públicamente que había recibido un diagnóstico muy grave: Selena padecía de la enfermedad de lupus, una enfermedad autoinmune que le estaba dejando sin fuerzas y por ello debió cancelar su gira mundial.

El lupus es una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos y puede afectar las articulaciones, la piel, los riñones, los glóbulos, el cerebro, el corazón y los pulmones. Se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura pero los tratamientos médicos actuales se enfocan en mejorar la calidad de vida al controlar los síntomas y minimizar los brotes.

Selena Gomez se vio obligada revelar su problema de salud después de que se la viera en un centro médico y los rumores apuntaran a que tenía problemas con las adicciones, algo muy alejado de la realidad que estaba viviendo la artista. "Fui diagnosticada con lupus y tuvieron que hacerme quimioterapia", dijo en una rueda de prensa.

Desde entonces, la enfermedad la ha acompañado a lo largo de su vida. Selena ha tenido momentos mejores y sin duda, el peor le llegó en 2017, cuando su situación se agravó y tuvo que someterse a un trasplante de riñón. El órgano fue donado por su amiga y también actriz Francia Raisa.

Vida amorosa

Una de las parejas más conocidas que tuvo la actriz es Justin Bieber. Su noviazgo comenzó en 2009 y estuvieron juntos durante varios años aunque sufrieron muchos altibajos, con acusaciones de infidelidad en el medio. Finalmente, en enero de 2014, Justin Bieber cayó en una espiral de malos hábitos y Selena Gomez acabó en una clínica de rehabilitación. Al final, "Jelena" puso fin a su relación, aunque acabarían dándose una nueva oportunidad.

Selena Gomez y Justin Bieber.jpg

Otra de sus parejas muy reconocidas fue el cantante The Weeknd, quien estuvo durante el peor momento de salud de Selena. Sin embargo, el romance duró sólo unos meses y Selena terminó reconciliándose con Justin. Entre medio de sus relaciones, también estuvo en pareja con Charile Puth, el DJ Zedd y Nick Jonas.

Selena Gomez y The Weeknd.jpg

El último romance conocido de la cantante fue con Jimmy Butler, el jugador de la NBA. Aunque ellos no se han pronunciado al respecto, los paparazzi los atraparon en diferentes citas románticas más de una vez.