Selena Gomez anunció que Meryl Streep se suma a "Only Murders in the Building"

Selena Gomez presentó a sus compañeros de elenco para la tercera temporada de "Only Murders in the Building". Así, la cantante y actriz publicó un video en las redes sociales donde se la ve junto a Steve Martin, y Martin Short, así como la recientemente anunciada incorporación, Paul Rudd. Pero también confirmó a otra gran estrella que se sumará al elenco.

"Only Murders in the Building" narra la vida de los vecinos Mabel Mora (interpretada por Selena Gomez), Charles-Haden Savage (Steve Martin) y Oliver Putnam (Martin Short), quienes comparten su pasión por los podcasts de crímenes reales y se unen para tratar de resolver una misteriosa muerte en el edificio donde viven.

El reparto de grandes actores se completa en esta tercera parte con Paul Rudd y Meryl Streep.

La serie de Hulu puede verse en Argentina por Star Plus.