Según Amalia Granata la relación entre Pettinato y Pouso era "consensuada"

Roberto Pettinato continúa acorralado por diversas denuncias de acoso y esta semana, en Pamela a la Tarde, fue Josefina Pouso otra de las mujeres que volvió a disparar contra el conductor.

"Es un cobarde, es una porquería de persona. Es un ser espantoso. Como yo abría las piernas en su programa, entonces me merecía que alguien me toque, me diga cualquier cosa delante o fuera de cámara, que se meta a mi camarín a tocarme", fue una de las apreciaciones disparadas por Pouso en el ciclo de América.

Pero las cosas no quedaron allí. Este miércoles, en Intrusos, Amalia Granata, quien compartió el piso de Un Mundo Perfecto junto a Pouso, en 2008, se refirió a las declaraciones de la morocha.

"La verdad es que lo que nosotros veíamos era una relación consensuada, como buena onda mutua. Ella no me vino a decir 'che, la estoy pasando mal'. La verdad es que eso no pasó. ¿Si vi situaciones incómodas? No al contrario", tiró Granata.

Y se explayó: "Cuando ella renuncia al programa, hace una declaración en una revista. Le preguntan por rumores de romance con Pettinato y dice que no, pero si estaría con él qué. Y parece que a la mujer de Roberto no le gustó. Y ahí Pettinato se enojó. Sí doy fe que le hizo la vida imposible al aire. Fue un tiempito en el que la pasó mal al aire".

"¿Si le creo? Si ella lo dice, así será, qué se yo. Sí recuerdo que alguien que estaba en su camarín cerca me pedía venir al mío hasta la hora del programa porque escuchaba cosas, pero no sabíamos que la pasaba mal cuando se escuchaban esas cosas. Pensamos que era consensuado y lamento en el alma enterarme de que ella haya vivido una situación así. Pero en ese momento todo el equipo pensaba que su relación con Roberto era consensuada...".

