Secretos y miserias de la clase alta inglesa

Los que no tenemos paciencia con las series (esas que recién "se ponen buenas" en la tercera temporada), este año corremos con ventaja con las miniseries. Y una de las estrellas de este 2018 es "Patrick Melrose", la miniserie de cinco capítulos protagonizada por Benedict Cumberbatch. El brillante actor de "Sherlock", "Doctor Strange" y "El código enigma" es el centro absoluto de este drama con pinceladas de comedia negra, tanto que también participa como productor ejecutivo. La historia atraviesa cuatro décadas en la vida de Patrick Melrose, un señorito de la aristocracia inglesa con un presente complicado y un pasado aún peor. Patrick se hunde en las drogas y el alcohol para borrar los recuerdos de su infancia: un padre abusivo (física y psicológicamente hablando) y una madre débil que mira para otro lado. Cuando su padre muere, él cree que encuentra una posibilidad para rehabilitarse, pero no va a ser tan fácil. Basada en una serie de novelas semi-autobiográficas del británico Edward St. Aubyn, "Patrick Melrose" no da respiro. La mirada irónica del protagonista domina la escena, y su tono ácido hace que la historia nunca caiga en el melodrama. Hay diálogos feroces (tal vez demasiado ensayados) y una pintura despiadada sobre la clase alta británica y todas sus miserias. Benedict Cumberbatch maneja a la perfección los matices que atraviesan a su personaje, desde la angustia y la desesperación hasta la pose más careta. Los actores secundarios no se quedan atrás. Hugo Weaving ("Matrix", "V for Vendetta") es un padre malvado de antología, y Jennifer Jason Leigh ("Mujer soltera busca", "Los 8 más odiados") le pone su mejor máscara de desequilibrada a una madre que oscila entre la indiferencia y la borrachera. La recreación de época es impecable (los años 60 y 80) y la banda de sonido incluye clásicos de Cat Stevens, The Clash, Squeeze, Janis Joplin, The Troggs y Blur.