"Secretos de Playboy", la historia sobre el lado más oscuro del imperio erótico

La docuserie cuenta con material inédito, como imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con expertos de todas las facetas de Playboy, muchos de los cuales comparten sus historias por primera vez. Entre estas personas están la ex directora de Playmate Promotions, Miki García, y ex “novias” de Hefner como Bridget Marquardt y Dondra Theodore.

“Playboy no quería que esto saliera a la luz. Esta serie documental es innovadora en todos los niveles. Están muy enojados en Playboy y las razones son porque no quieren que sus familias sepan lo que pasaba. Pero todo esto tiene que salir a la luz. No son los individuos los que deciden. Esto es un sentimiento colectivo entre las mujeres. Tenemos que alzar la voz y asegurarnos de que esto no vuelva a pasar”, dijo Miki García en una conferencia con medios latinoamericanos.

García, quien ofició como jefa de Promociones de Playboy entre 1973 y 1982, recordó: “Era un trabajo muy estresante pero igualmente lo disfrutaba, sobre todo al principio. Fui directora seis años y sólo amaba a las mujeres. Me encantaba lo que hacía, o sea, me encantaban ellas. Las entendía, entendía cómo era su historia porque pasaba tiempo entrevistando. También entendía cuáles eran sus ambiciones e hice lo mejor posible. Pero, primordialmente, quería asegurarme de que cuando hacían las promociones estuvieran seguras, porque a mí me habían violado en una de esas promociones”, confesó.

La serie plantea el cambio que operó en la cultura de la época la revista Playboy, que sacó los desnudos de la clandestinidad de las publicaciones. Cuando comenzó a editarse en 1953, Playboy puso el cuerpo desnudo de la mujer como objeto de consumo en los medios de comunicación. Dicho cambio derivó, a través de la Mansión Playboy y otros espacios en los que circulaba la marca, en un oscuro mundo de depredación sexual que involucraba a famosos y que en muchos casos constituían verdaderas situaciones de trata.