Sebastián Plano, el rosarino nominado a los Grammy

En pleno auge del reggaetón y el trap, Sebastián Plano va por el camino de la música clásica. El músico rosarino de 30 años radicado en Alemania triunfa con su proyecto solista en el que fusiona la música clásica y la electrónica, que le valió una nominación a los premios Grammy, que se entregan esta noche en Los Angeles (ver recuadro).

“Es increíble, realmente no me lo esperaba”, expresó Plano en diálogo con Escenario desde Berlín, donde vive desde 2013. Pero un largo camino antes de recibir esta noticia.

El músico comenzó a tocar el violonchelo a los 7 años influenciado por un ambiente artístico familiar: sus padres tocaban en la orquesta sinfónica de la ciudad: su padre, como su hermana, toca el violín, mientras que su madre es violista.

Su abuelo también era músico, un maestro de bandoneón que dirigió una popular banda de tango local. Plano, que comenzó a tocar el violonchelo a la edad de siete años, ya estaba escribiendo su propia música cuando tenía 12 años. “Fui a ver el Concierto para violonchelo Nº1 de Haydn en C interpretado por la orquesta de mi mamá y mi papá y a la mañana siguiente comencé a practicar”, relató.

Lo cierto es que a los 13, Plano se presentó en vivo tocando el Concierto para violonchelo de Haydn y el Elegie de Fauré y comenzó a estudiar en Buenos Aires. Más tarde, el músico recibió tres becas que cambiaron su rumbo: primero el United World College of the Adriatic, en las afueras de Trieste, Italia, seguido por el Conservatorio de Boston y, finalmente, el Conservatorio de San Francisco. Pero los intereses de Plano nunca fueron restringidos a la música clásica. Cuando era niño, veía el Cosmos de Carl Sagan, y, notando lo hechizado que estaba por la banda sonora de Vangelis, su padre le regaló un cassette de la banda.

De esta manera empezó a incursionar en el mundo electrónico al mismo tiempo que en el clásico, lo que finalmente culminó en su proyecto solista que lo llevó a grabar tres discos: “Arrhythmical Part Of Hearts” de 2013, “Impetus”, también el mismo año. “Comencé a tocar en el metro,en fiestas en casa, galerías de arte, en el parque”, contó.

Hasta que improvisando de noche y editando de día, Plano creó el disco más ambicioso de su carrera: “Verve”, nominado en la categoría New Age a los Grammy. El álbum fue lanzado por Mercury KX, de Universal Music, en 2019 con gran éxito de crítica, y la revista británica “Uncut” escribió que “Plano toca las cuerdas del corazón tan efectivamente como sus cuerdas de violonchelo...”.

Su enfoque de la música electrónica está intrínsecamente vinculado a años de música de cámara y orquesta, en sus discos, Sebastian crea grandes piezas de conjunto con instrumentos acústicos y electrónicos logrando un sonido genuino y único en su música que toca las fibras más íntimas del espectador, con influencias de artistas como Sigur Rós o Explotions in the sky.

Su elección por Berlín, donde reside desde 2013, no fue casual: “Este movimiento de música que se llama clásica moderna o neoclásica nació acá en Alemania y está pisando muy fuerte. Son compositores que derivan de la rama clásica y deciden fusionarlo con elementos electrónicos. Este género aún no explotó en Argentina, como todo género nuevo tarda un poco en llegar”, destacó.

Actualmente, Plano acaba de terminar una gira por Europa. “Hago todo el proceso solo; desde la composición hasta el show en vivo. Recién acabo de terminar una gira por más de 25 lugares que incluyeron países como Estonia, República Checa, Holanda”, relató el músico local.

Su presentación en vivo incluye un set de chelo y música electrónica. “En el escenario tengo el chelo, un teclado, un pedal y unos pads, y así voy creando en vivo. Siempre me presento solo pero algunas veces también lo hago junto a un cuarteto de cuerdas”, contó el músico amante también de otros géneros como el rock, “desde Cerati hasta Radiohead”.

Nominación. “Es increíble, realmente no me lo esperaba. Me llamaron hace un mes de la discográfica de Londres, dici ndome que estaba nominado en la categoría New Age a los Grammy. Al principio no caía. Mi idea de los Grammy siempre fue que era para famosos del rock y del pop, pensé que era sólo para el mainstream. Nunca pensé que podía llegar a estar nominado. Por supuesto recibo esta noticia con mucha alegría”, dijo el músico, que estará presente esta noche en la ceremonia en Los Angeles.

Sus planes incluyen tocar en Argentina y hacer un próximo disco. “Me encantaría difundir mi trabajo en Argentina y tocar en Rosario. Me presenté en El Círculo dos veces con conciertos de música clásica, pero me gustaría presentar mi nuevo proyecto solista allá. Además, estoy trabajando en mi cuarto álbum, que aún no tiene fecha de salida. Y en marzo voy a realizar un concierto en Rusia y luego en Texas, en Estados Unidos”, sostuvo.

“Soy muy optimista. De todos modos, pase lo que pase, poder estar en la ceremonia de Los Angeles ya es un premio. Si gano tengo que ir para casa. Así que si gano me compro un vuelo a Rosario”, prometió emocionado. Ahora, a cruzar los dedos.

La ceremonia, hoy por TNT

La 62° edición de la ceremonia anual de los Grammy se realiza hoy en el Staples Center de Los Ángeles. La entrega podrá verse doblada al español por TNT, a partir de las 22. Con ocho nominaciones, Lizzo es la artista que figura en más categorías de los Grammy 2020. A la rapera afroamericana de Detroit, militante por la democratización de los cuerpos, el empoderamiento femenino y los derechos de la comunidad LGBTI, le sigue Billie Eilish, con seis nominaciones. Alicia Keys será la anfitriona de la gala por segundo año consecutivo. Durante la ceremonia, varios de los artistas nominados actuarán en vivo como Billie Eilish, Lizzo, Blake Shelton y Gwen Stefani. Billie Eilish, Lana del Rey, Ariana Grande, Bon Iver, H.E.R., Lil Nas X, Lizzo y Vampire Weekend son los artistas nominados al álbum del año, una de las ternas más importantes. Tras arrasar en los premios latinos, la cantante Rosalía es candidata al galardón a mejor nuevo artista contra Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola. Además, la catalana de 26 años también recibió una nominación al Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum “El mal querer”. Por el Grammy a mejor disco de pop latino se enfrentarán “Vida” de Luis Fonsi, “11:11” de Maluma, “Montaner” de Ricardo Montaner, “#ELDISCO” de Alejandro Sanz y “Fantasía” de Sebastián Yatra.