Sebastián Cobelli y Fernanda Vives transitan una nueva etapa familiar

Cobelli y Vives de esta manera transitan un período de reconciliación luego de que su separación fuese confirmada por la propia pareja, incluso ella estuvo en el programa televisivo LAM (América TV) en la que brindó detalles sobre los motivos que provocaron el quiebre.

Previo a eso, los rumores de crisis ya estaban instalados en torno al matrimonio, lo que luego fue anunciado por Vives en mayo pasado, a quien se la vio apesadumbrada por el momento que estaba atravesando con el padre de sus dos hijos: Brisa y Rocco.

"Entramos en una rutina y vi cosas que no me gustaron. Estoy separada, pero seguimos conviviendo. No quiero entrar en detalles porque tengo hijos muy chicos. Vi cosas que no me gustaron. Me hirió", aseguró la actriz en ese momento.

Pero la buena noticia de que el ex futbolista rojinegro y la actriz están juntos otra vez también había un indicador semanas atrás cuando Vives aclaró que ya el distanciamiento no era total: "Hasta ahora nunca dejamos de convivir, él va y viene de Buenos Aires a Rosario por su trabajo, y estoy tratando de recuperar la confianza. No estamos juntos, pero tampoco separados al ciento por ciento. Tenemos muchas charlas a solas que empiezan mal y terminan bien, y al revés".

Lo que finalmente derivó en un reencuentro y reconciliación.