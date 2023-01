Sebastián Cobelli: de los goles en Newell's a competir en "El hotel de los famosos 2"

“Soy muy competitivo, no me gusta perder. Me la aguanto, pero se me nota en la cara”, aportó el marido de la actriz Fernanda Vives, con quien está en pareja desde hace muchos años. En su primer desafío físico de este lunes salió victorioso.

El ex leproso, oriundo de Funes, reaparece en la pantalla chica dentro de un contexto muy diferente al de su época de jugador. Sin embargo, la elección también representa una nueva apuesta a figuras del deporte, ya que en la edición anterior Maximiliano "Chanchi" Estévez le aportó rating al programa, aunque en esta ocasión el programa perdió por goleada ante "Gran hermano".

Cobelli colgó los botines en 2017 y después se recibió de técnico. En el camino, se casó con Vives y la pareja tuvo dos hijos: Rocco y Brisa.

El ex goleador de Newell's tiene como competidor a otro deportista: Martín Coggi, quien es hijo del recordado campeón Látigo Coggi.