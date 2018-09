Ya recuperado tras la exitosa operación y un riguroso tratamiento, Sebastián Almada volvió a trabajar con normalidad.





"De una pavada, que fue un granito que tenía en la nariz, me lo pinché con una aguja y me entró una bacteria", contó en charla radial con Catalina Dlugi. contó en charla radial con

"Porque uno hace taradeces... fue para enseñarles a los chicos que no se hace. Fue una cosa increíble. Una bacteria entró a la sangre, de ahí a los pulmones y a la columna. Estuve un mes entero internado en terapia en el Hospital Alemán", explicó el actor uruguayo.





Y admitió: "Pasé mucho riesgo. Me sacaron un litro de pus del pulmón izquierdo, me lo operaron y me sacaron la infección que tenía en las pleuras y después me dejaron ahí dos caños horribles drenando. Lo que estoy contando es la realidad. Fue tremendo. Quedé dolorido. Pero ya volví a la gira con Mi vecina favorita".