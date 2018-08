En las últimas horas se conoció el trailer completo de The First, la serie en la que Sean Penn interpreta a un astronauta que se prepara para viajar y encontrar vida en Marte.

The First es el flamante nuevo trabajo del creador de House Of Cards, Beau Willimon y el multipremiado actor Sean Peen interpreta a Tom Hagerty, un astronauta que lucha por tomar las decisiones correctas, no sólo para sus colaboradores sino también para su familia.

"La gente siempre dice lo mismo. Creeré cuando vea. Pero es al revés. La fe viene primero. Solo entonces puedes ver", comienza el tráiler.

La primera temporada de ocho episodios explorará el peligro físico y el costo emocional de intentar hacer historia, ambientada en un futuro cercano. Además de Penn y McElhone, el reparto incluye a LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, Oded Fehr, Melissa George, Rey Lucas, Keiko Agena, James Ransone y Hannah Ware.