Sean Penn dirigirá a sus hijos en una película

Sean Penn ya tiene toda una trayectoria como director. Desde que arrancó esa faceta de su carrera en 1991 con "Extraño vínculo de sangre", han pasado por sus manos dramas, videoclips y documentales. Ahora prepara un nuevo proyecto, "Flag Day", una película de la que apenas se conocen detalles. Eso sí, se han filtrado dos fundamentales: que la protagonizará su hija, Dylan Penn, y que también actuará en ella su otro hijo, Hopper. Ambos compartirán protagonismo con actores como Josh Brolin y Miles Teller.

Penn va a dirigir y a protagonizar "Flag Day", tal y como ha anunciado la revista Variety, una película que será un drama y que girará sobre un hombre, padre de familia, que vive una doble vida como estafador y ladrón de bancos mientras trata de proteger a su hija. Aunque no se ha anunciado qué actor hará cada papel, parece previsible que Dylan Penn interprete a esa hija.

Después de un puñado de cortometrajes, este va a ser el primer gran trabajo de la joven de 28 años, hija de Penn y de la que fue su esposa durante once años, la también actriz Robin Wright Penn. Dylan y Hopper son calcos de sus padres: ella se parece innegablemente a su madre, con ojos verdes, rasgos finos y una larga melena rubia. Hopper tiene un aire más mezclado, con esos mismos ojos verdes de ambos progenitores pero con los rasgos más duros de su padre.

La carrera de Hopper y la de su hermana han ido a la par, con trabajos como modelos y después realizando algunos cortos. Ella no es ninguna desconocida: ha trabajado para revistas como Vogue Brasil y ha posado para la firma de ropa Gap. El, de 25 años, ha trabajado junto a Charlize Theron y Javier Bardem en "The Last Face", bajo la dirección de su padre. Además, juntos protagonizaron una campaña para la firma italiana Fay en la primavera de 2016.

Unidos. El actor y director junto a sus hijos, Dylan (izq.) y Hopper.