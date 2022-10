"Se me fue la invitada": el blooper de Charlotte Caniggia en el programa de Juana Viale

"Llegó nuestra última invitada, que la íbamos a esperar directamente en la mesa porque no llegaba. Pero más vale tarde que nunca", comenzó diciendo Juana. Cuando las puertas se abrieron para que pase la joven se la escuchó decir: "Qué vergüenza". Por lo que Juana le preguntó cómo se sentía y ella respondió entre risas: "Muy bien, despeinada" y automáticamente salió de las cámaras para dirigirse a la mesa. La conductora quedó descolocada ante la situación y empezó a reírse mientras comentaba "Se me fue". Completamente tentada, Juana le pidió una pausa a la producción: "Vamos al corte. Se me fue la invitada".

Charlotte Caniggia llegó tarde a la Mesaza...¡Y se olvidó de hablar con Juana!

Más tarde, cuando ya estaban sentados en la mesa, Juana le comentó a la influencer: "Te quería presentar, algo, y te fuiste", a lo que Charlotte explicó: "Ay, no, me daba mucha vergüenza. Estoy nerviosa". Sin poder creerlo, Juana le consultó si de verdad estaba nerviosa y Caniggia respondió entre risas que sí, por lo que la conductora la animó con un "bueno, ya se te va a ir".

Charlotte habló sobre su relación con su familia

Durante el almuerzo, Charlotte habló de la relación que mantiene con sus padres. "Son muy rebeldes. Somos una familia medio loca", admitió.

"Mi mamá y mi hermano Alex viven en España y mi papá vive acá. Con Alex, que somos mellizos, somos los más unidos de la familia. Pero bueno, ya nos juntaremos. La vida es así", expresó.

Charlotte Caniggia habló sobre la relación con su familia: "Tengo padres muy rebeldes"

Hace algunas semanas, tanto ella como su hermano Alex, se expresaron públicamente sobre la relación con su padre, el ex futbolista Claudio Paul Caniggia, con quien no mantienen un buen vínculo. "Ahora mismo no hablo mucho con mi papá. Algunas veces, 'hola, papá, ¿cómo andás?'. No lo veo, pero bueno. Yo qué sé, hay familias que a veces pasan por algunas cosas, ¿viste? Uno como hijo no puede tampoco. Le mandás 80 mensajes y ya está, tu papá no te contesta, listo. ¿Qué vas a hacer?", confesó la mediática.