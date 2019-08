¿Se jubila Tarantino?

Durante el estreno de “Había una vez en Hollywood”, su novena película, Quentin Tarantino habló de su posible retiro. “Es cierto que dije que me retiraría al filmar mi décima película y lo mantengo. Siento que he hecho el trabajo que quería hacer. «Había una vez...” es de algún modo la suma de mi carrera. No lo había planeado así, aunque he descubierto que hay un poquito de todos mis filmes en ella”, explicó. El cineasta de 56 años también se refirió a su futuro: “Me veo escribiendo libros de películas y comenzando a escribir teatro, así que seguiré siendo creativo”, aclaró. Si bien afirmó que cumplirá su deseo después de su décima película, parece que no será tan así, algo que ha preocupado a sus fanáticos. Al ser consultado por si “Había una vez en Hollywood” podría ser su última producción, Tarantino comentó que todo depende de la aceptación del público y la crítica. “Si es realmente bien recibida, tal vez no llegue hasta las diez. Tal vez me detenga mientras estoy en la delantera”, declaró.