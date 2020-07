Se desató un escándalo en torno al matrimonio del actor Will Smith

El matrimonio de actores de Jada Pinkett y Will Smith vive un calvario por la aparición del rapero August Alsina, de 27 años, quien afirmó que mantuvo un romance por años con la actriz de 48 años, con la “bendición” de su esposo, y estas explosivas declaraciones del cantante obligó a la desmentida tajante y espontánea de los artistas, aunque el joven mediante su cuenta de Instagram insistió: “Mi verdad es mi verdad”.

El escándalo generó una onda expansiva entre el público porque Jada y Will Smith conforman una de las parejas más queridas en Hollywood, por eso hay marcada indignación con el músico cuando durante una entrevista con Angela Yee en el programa Breakfast Club contó que conoció a la actriz en 2015 a través de su hijo Jaden, y que habría tenido el permiso del actor para tener un romance con su esposa en paralelo a su matrimonio.

“Estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una unión como compañeros de vida y me dio su bendición”, dijo Alsina, como si la pareja entre los actores fuera una relación “abierta”.

“Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, afirmó el rapero, quien dijo que su testimonio sólo perseguía el propósito de contar su verdad.

Pinkett y Smith acudieron a su representante para desmentir la versión: “La relación entre Jada y Alsina no es cierta. Absolutamente nada de eso es verdad”, expresó un comunicado.

Will Smith, de 51 años, y su esposa llevan casi 23 años casados, y son padres de Jaden, de 21 años, y de Willow, de 19. Se conocieron después de que ella fuera rechazada en el casting para interpretar el papel de la novia del personaje del actor en la exitosa serie The Fresh Prince of Bel-Air, en la década de 1990.

Smith tiene otro hijo, llamado Trey de 27 años, Trey, producto de un matrimonio anterior con Sheree Zampino.

No obstante la desmentida, Alsina insiste con su relato y no está dispuesto a quedarse callado tras la desmentida de la actriz y su esposo.

Por eso el cantante volvió a la carga y en su cuenta de Instagram reafirmó que mantuvo un amorío con la actriz y presentadora estadounidense: “Mi verdad es mi verdad. La verdad y la transparencia nos incomodan, sí, pero no puedo disculparme por eso. Cada uno tiene la libertad de sentir lo que sea, porque, cuando está en verdadera paz, cualquier ruido o comentarios se convierte en un susurro”, expresó.