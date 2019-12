Scorsese filmará otra película con De Niro y DiCaprio

estrellas. Robert De Niro, Martin Scorsese y Leo DiCaprio filmarán "Killers Of The Flower Moon".

Después de "El irlandés", la celebrada vuelta de Martin Scorsese al cine de gángsters, el director ya tiene fecha para comenzar el rodaje de su nuevo proyecto. Se trata de "Killers Of The Flower Moon", la adaptación del libro homónimo de David Grann, que estará protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro y arrancará su filmación en marzo de 2020.

Así lo adelantó Rodrigo Prieto, director de fotografía de "El irlandés", en una entrevista con el sitio Collider. Prieto, que ya está haciendo las primeras pruebas de cámara para la nueva película de Scorsese, volverá a ponerse bajo las órdenes del director en este nuevo largometraje, cuyo guión corre a cargo de Eric Roth ("Forrest Gump", "El curioso caso de Benjamin Button").

Prieto colaboró con Scorsese por primera vez en "El lobo de Wall Street", y continuó trabajando con el director en el piloto de la serie "Vinyl" y su película "Silencio". Según indicó el director de fotografía, ahora está en el proceso de "búsqueda de distintas maneras de rodar «Killers Of The Flower Moon». "Aún tenemos que reunirnos (Scorsese y yo). El tendrá sus ideas previas, pero aún no hemos delimitado el tono de la película", apuntó.

La nueva película del director de "Taxi Driver" reunirá a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, dos de los actores fetiche de Scorsese. "Killers Of The Flower Moon" se basa en el libro de David Grann "Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI", que narra una serie de asesinatos investigados por el FBI perpetrados a principios de los años 20 en Osage, Oklahoma, por el control del petróleo de la zona.

La población nativo-americana del territorio, la más rica del mundo en aquella época, fue víctima de, según cifras oficiales, al menos veinte asesinatos. Este número, según la sospecha de Grann, se queda corto, porque la cifra real podría ascender a cientos. La investigación del escritor dilucida que esta masacre estuvo orquestada por William Hale, un rico vendedor de ganado al que interpretaría De Niro.

Pocas palabras, pero importantes

Teniendo en cuenta la monumental duración de “El irlandés”, la nueva película de Scorsese, es llamativo que Peggy Sheeran, el personaje de Anna Paquin, tenga sólo siete palabras de diálogo en tres horas y media de metraje. Esto ha generado polémica, y Robert De Niro, protagonista del filme, habló al respecto. El actor declaró a USA Today que a pesar de la corta intervención de Paquin, que encarna a su hija en la película, su interpretación fue “poderosa”: “Ella lo hace terroríficamente bien, es algo que resuena”, afirmó. Además, las pocas líneas de Paquin tienen gran trascendencia en el final de la historia.