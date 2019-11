Scorsese contra Marvel: "La situación para el arte es brutal"

Martin Scorsese debió explicar nuevamente su posición sobre las películas de franquicias de superhéroes como las de Marvel. Desde que en una entrevista para la revista Empire Scorsese declarase que no consideraba cine a las películas de superhéroes, llegando a compararlas con "parques temáticos", el polémico debate no hizo nada más que agudizarse. El cineasta, ganador del Oscar a la mejor dirección por "Infiltrados", explicó detalladamente su visión sobre el cine y el porqué del rechazo en un artículo de opinión publicado en el New York Times.

"La situación en este momento es brutal e inhóspita para el arte", comenta Scorsese, que también deja claro que su opinión sobre Marvel nunca fue con intención de ofender. "Algunas personas parecen haber percibido la última parte de mi respuesta como insultante o como una muestra de odio hacia Marvel de mi parte. Si alguien tiene la intención de utilizar mis palabras de esa manera, no hay nada que puede hacer para interponerme", explica.

"Muchas películas de franquicias son realizadas por personas llenas de talento y visión artística. Podés verlo en la pantalla. El hecho de que este tipo de películas no me interesen es una cuestión de gusto y temperamento personal. Sé que si fuese más joven, si hubiera alcanzado la mayoría de edad en un momento posterior, podría haberme emocionado con estos filmes, incluso quizás hubiese querido haber dirigido alguno", continúa explicando.

Scorsese apunta a que su falta de interés se debe a una cuestión generacional. "Crecí y cuando lo hice, desarrollé un sentido sobre las películas, de lo que eran y de lo que podrían ser, que están tan lejos del universo Marvel como lo está la Tierra del sistema estelar Alfa Centauro", declara para después desarrollar su concepto sobre el séptimo arte.

"Para mí, los directores a los que llegué a admirar y respetar, para amigos que comenzaron a realizar películas casi al mismo tiempo que yo, el cine era una revelación: revelación estética, emocional y espiritual. Se trataba de personajes, de la complejidad de las personas, de su naturaleza contradictoria y en ocasiones paradójica, la forma en la que pueden hacerse daño los unos a los otros, de amarse o que de repente se encuentren cara a cara con ellos mismos", escribe.

Precisamente, en esa visión del cine es lo que hace que Scorsese vea al cine, ante todo, como una expresión artística. "Esa fue la clave para nosotros: era una forma de arte. Hubo cierto debate al respecto y defendimos que el cine estaba al mismo nivel que la literatura, la música o la danza", comenta.

Y ahí es cuando surge la fricción respecto a la visión de las franquicias de superhéroes. "Muchos de los elementos que definen al cine tal como lo conozco están en las películas de Marvel. Pero lo que no existe es revelación, misterio o genuino peligro emocional. Son secuelas de nombre pero son remakes de espíritu y todas ellas están escrupulosamente estudiadas porque no puede ser de otra manera", expone.

"Sus secuencias están hechas para satisfacer un conjunto concreto de demandas y están diseñadas como variaciones de un número específico de temas", comenta Scorsese para mostrarse crítico con el cine semejante a Marvel, ya que argumenta que está producido en base a "una investigación de mercado, con pruebas de audiencia, que son películas minuciosamente examinadas, modificadas, revisadas y retocadas hasta que estén lista para el consumo".

Scorsese alabó el cine de cineastas como Samuel Fuller, Jean-Luc Godard, Don Siegel o Alfred Hitchcock, y destacó a directores contemporáneos como Paul Thomas Anderson, Claire Denis, Ari Aster, Spike Lee, Kathryn Bigelow o Wes Anderson, a los que pone como ejemplo de polos opuestos, comentando que sus filmes ofrecen "algo absolutamente nuevo". "Son capaces de llevar a lugares y experiencias inesperados", destaca.

Aunque más allá de ser escéptico con el cine de Marvel o DC, Scorsese se muestra preocupado ante el panorama de Hollywood, al no haber una alternativa al cine de superhéroes. "Es un momento peligroso, hay cada vez menos cine independiente. La ecuación cambió y el streaming se convirtió en el principal sistema", lamenta.

"El irlandés", directo a Netflix

El nuevo largometraje de Martin Scorsese, "El irlandés", está distribuido por Netflix, lo que limitó las posibilidades de la película de obtener una buena recaudación en taquilla, además de desconocer los datos que hará, debido a la política de la compañía. La película, que acaba de recibir tres premios Hollywood Film Awards, será exhibida en el próximo Festival de Cine de Mar del Plata.

"Me gustaría que se vea durante más tiempo en el cine, por supuesto que sí. Pero no importan con quién produzcas tu película, el hecho es que la mayor parte de las pantallas están ocupadas por filmes de franquicias", detalló, declarando que los estudios en Hollywood son también parte del problema. "Hay algunos en la industria que tienen una absoluta indiferencia a la cuestión misma del arte", manifestó.