Sarah Jessica Parker explicó de dónde salieron los rumores de pelea con Kim Catrall

La actriz de "Sex and the City" quiso dar por terminadas las especulaciones en torno a la relación con su ex compañera de reparto

Han pasado 18 años desde que se emitió el último capítulo de la conocida serie "Sex and the City" y los rumores sobre los roces entre las actrices principales del elenco continúan. Y es que luego de seis temporadas y dos películas, el elenco se separó hasta que en 2021 se dio el reencuentro más esperado con la serie "And Just Like That".

Sin embargo, un gran personaje de la serie no participó de la secuela. Tras años de discordia, la actriz Kim Catrall decidió no formar parte. En un reciente capítulo del podcast "Awards Chatter" de la revista The Hollywood Reporter, la protagonista de la mítica serie Sarah Jessica Parker decidió terminar de una vez por todas con las especulaciones y contó lo que realmente ocurrió.

Sex and the city.webp

Parker dio a entender que nada de lo ocurrido entre ellas había surgido de su parte. La discordia comenzó al momento de grabar la tercera película, "Sex and the City 3", cuando Catrall exigió ciertas condiciones que la producción se negó a cumplir. Fue entonces que eligió alejarse del proyecto, lo que provocó que el resto del elenco también lo hiciera, ya que no querían realizar la película si no estaban las cuatro.

Entonces comenzaron las especulaciones en los medios, que siempre alegaron supuesta enemistad entre las protagonistas. Claro que había elementos a favor de la hipótesis que difundían: tras el fallecimiento del hermano de Catrall, Sarah Jessica Parker ofreció su pésame a la actriz y ésta le respondió llamándola hipócrita. La mujer que supo llevar en la piel a la icónica "Samantha Jones" utilizó un posteo en su cuenta de Instagram para explicar "por última vez" que no quería que Parker utilizara su tragedia familiar para arreglar su imagen de "chica buena".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBfBIPebAmFX%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=8c681d28-7640-47fb-b528-eb4657fc3317&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFjrZBY0dcQlWStaptXjNA5pOviqW43eobZCiDY8HAce8Io1awMjPKJJjD4JGc8ZByOSinvxLnZB58HeVfSxsjm8tKaa9ZAnm8xnqjmtLPZB9m79NEpl65N6kDCSQgt6eo79DuDwtxgkLCaSRciLpI7rnzIsqWkHIidEU3KvjzGS5Qn8latcEZD View this post on Instagram A post shared by Kim Cattrall (@kimcattrall)

En la entrevista, Parker afirmó: "He pasado muchos años trabajando muy duro para ser siempre decente con todo el mundo en el set, para cuidar de la gente, para ser responsable con ellos, tanto con mis jefes como con la gente de la que me siento responsable como productora de la serie. Y no hay nadie más que haya hablado de mí de esta manera, así que es muy doloroso".

Además explicó que dichas actitudes fueron el desencadenante para que no se la convocara para la nueva etapa de "Sex and The City" de HBO Max. "No le pedimos que formara parte de esto porque ella dejó claro que eso no era algo que le interesara, y ya no se sentía cómoda con nosotros, por eso no se nos ocurrió", declaró la actriz que interpreta a Carrie Bradshaw.

Finalmente, Parker pidió que no se hablara más de lo sucedido como si fuese una pelea porque ella nunca hizo declaraciones al respecto: "Me gustaría que dejaran de llamar a esto una "pelea de gatas" o una "discusión", porque no refleja la realidad: solo ha hablado una persona", sentenció la actriz.