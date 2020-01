El diseñador de moda Santiago Artemis aseguró que los hombres heterosexuales le "generan incomodidad", aunque dijo que prefiere no "acercarse" a ellos porque "no existe relación entre moda y heterosexualidad".

El conductor del reality show "No hay tiempo para la vergüenza" afirmó: "Con los hombres hetero no tengo mucha relación. Desconfío, me generan incomodidad, resentimiento".

"No me acerco mucho, porque no existe relación entre moda y heterosexualidad. Y si existe sólo es en el plano económico", indicó el excéntrico diseñador argentino de alta costura.

Sin embargo, destacó que últimamente está "mucho más relajado" al respecto, por un motivo principal: "Ahora estoy muy meditación".