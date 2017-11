Santi Aysine confirmó la separación de Salta La Banca

Santi Aysine, el cantante y compositor de Salta la Banca leyó una carta en público donde anunció la separación de la banda y admitió actitudes machistas repudiables. Aysine leyó una carta en medio de un concierto donde hizo su descargo por las acusaciones de abuso sexual y admitió que tuvo actitudes "bastante repudiables".

"Me equivoqué, estoy empezando a entender todo lo que hice mal y lo lamento mucho. Pienso emprender ahora el camino más difícil que es cómo repararlo. Eso no me va a llevar un día ni una semana. Esto merece terapia, mucha introspección", dijo Santiago Aysine, tras anunciar la separación temporal de la banda.

Aunque en principio Aysine había negado de plano las acusaciones, admitió: "Sé que no soy violador, ni abusador, ni golpeador, ni acosador, pero eso no me exime de haber exhibido patologías machistas, y me avergüenza. Tanto que necesito disculparme las veces que sea necesario".

La carta fue leída al final del concierto de la banda en La Trastienda, que terminó siendo el último show del grupo. "Pienso hacer un viaje muy largo para estar conmigo mismo, espero que puedan entender que voy a estar ausente por un tiempo y eso significa que Salta la Banca a su vez va a estar parada un tiempo también, pero que esto es simplemente en pos de volver a empezar, a deconstruirnos y también a contribuir con esa lucha desde el lugar que nos toca y pedir perdón eternamente".

Las denuncias de abuso en el rock salpicaron también a la banda Utopians, liderada por Barbi Recanati. El guitarrista Gustavo Fiocchi fue desvinculado tras conocerse a a través de las redes sociales el testimonio de chicas que fueron acosadas por el músico cuando eran menores de edad. Pocos días después, la cantante anunció por Instagram, la separación definitiva de la banda, que se despedirá en el Personal Fest el 12 de noviembre tras diez años de carrera.

Aysine. El líder de Salta la Banca.