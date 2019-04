Santaolalla viene a Rosario con lo mejor de su repertorio

El músico Gustavo Santaolalla se presentará en Rosario en el marco de la gira "Desandando el Camino", con la que recorrió numerosos escenarios de Argentina, Ecuador, Chile y México.

El reconocido artista subirá al escenario del Teatro Parque de España el próximo 25 de abril a las 21, en un noche que incluirá un encuentro con el músico en una exclusiva cata de vinos de su bodega Cielo y Tierra.

Santaolalla se reunirá con el público para desandar juntos el camino y realizar un hermoso viaje recorriendo gran parte de su vasta producción musical.

En un clima muy íntimo, el artista interpretará una lista de canciones que abarca temas que van desde Arco Iris hasta Bajofondo, pasando por bandas de sonido de películas, discos solistas y la música del videogame The Last Of Us.

Santaolalla





Durante casi dos horas el público podrá disfrutar de temas como "Paraíso Sideral", "Quién es la chica", "Todo Vale", "Vecinos", "Ando Rodando" y "Mañana Campestre", entre muchas otras, y comprobar demostrando una vez más lo innovador y esencial del trabajo del artista.

Como siempre, Santaolalla estará acompañado por su banda formada por Barbarita Palacios, Javier Casalla, Nicolás Rainone, Pablo González y Andrés Beeuwsaert.

Una vez finalizado el show, los espectadores podrán compartir con el músico la exclusiva cata. Para acceder a la misma es indispensable acreditar la compra del ticket del recital y de la degustación.