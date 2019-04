Santaolalla se presenta esta noche en Rosario

Gustavo Santaolalla regresa a Rosario para presentarse hoy, a las 21, en el teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río). El multipremiado músico llega a la ciudad en el marco de su gira "Desandando el camino", que propone un particular recorrido por su carrera con una puesta intimista. El ganador de dos premios Oscar, dos Bafta y varios Grammy latinos, entre otros reconocimientos, recorrerá todo su repertorio, que abarca desde hitos como "Mañana campestre" o "Canción de cuna para el niño astronauta" hasta la banda sonora del videojuego "Last of Us".