Santaolalla regresa a la ciudad para desandar caminos

Gustavo Santaolalla vuelve a la ruta. Luego de sus exitosas presentaciones en el teatro Colón y al aire libre en los bosques de Palermo, Santaolalla regresa a Rosario el jueves 25 de abril, a las 21, en el teatro Parque de España.

El referente de Arco Iris llega en una nueva presentación de su espectáculo "Desandando el camino", con el que recorrió numerosos escenarios de Argentina, Ecuador, Chile y México.

En un clima muy íntimo, el artista interpretará una lista de canciones que abarca temas que van desde Arco Iris hasta Bajofondo, pasando por bandas de sonido de películas, discos solistas y la música del videogame "The Last Of Us".

Durante casi dos horas el público podrá disfrutar de temas como "Paraíso sideral", "Quién es la chica", "Todo vale", "Vecinos", "Ando rodando" y "Mañana campestre", entre muchas otras, en las que se podrá apreciar, una vez más, de qué manera el músico apuesta a una propuesta innovadora sin perder nunca su esencia.

Como siempre, Santaolalla estará acompañado por su banda formada por Barbarita Palacios, Javier Casalla, Nicolás Rainone, Pablo González y Andrés Beeuwsaert.

Gustavo Santaolalla es uno de los músicos y productores argentinos más importantes del mundo, ganador de los premios Oscar y Grammy, a la vez que también es productor de algunos de los artistas más relevantes y populares de la música alternativa de Latinoamérica.

Entre otro de los trabajos celebrados de Santaolalla se encuentra la grabación de la música de "Life in 12 Bars", que es el documental sobre la vida de Eric Clapton, un ícono del rock y del blues.