Sandro, Leonardo Favio, la madrugada y un minirrecital en la cama

Con una participación pequeña en "Sandro de América", se distingue el actor Edgardo Nieva que interpreta al dueño de una sala de teatro que tendrá la ingrata tarea de suspender un show del "Gitano" porque no se vendieron entradas. El actor, de buena relación con Leonardo Favio, tuvo su punto más alto cuando le tocó estar en la piel de "Gatica". En la presentación de la serie, Nieva habló con Escenario, y contó: "Yo preparaba la película «Gatica» con Favio; me llamaba por teléfono a cualquier hora cuando terminaba de escribir una escena y me decía «nene vení, leé»".

Por esos tiempos Favio vivía en hoteles. "Una madrugada Favio me convocó a las tres de la mañana, yo fui; en eso llaman de la conserjería y le dicen «está el señor Roberto Sánchez». Y Fabio contestó «dígale que suba»".

Según la versión de Nieva, en aquel increíble encuentro del que le tocó ser testigo privilegiado, comenzó un contrapunto de canciones de uno a otro. La guitarra pasaba de manos, desde la cabecera de la cama donde se sentaba Favio, a los pies, donde se ubicó Sandro. "Fue un minirrecital de 20 minutos, algo maravilloso", recordó.

Pero hay más de Sandro, en boca de Nieva, que supo estar en la piel de Gatica. "Fue un artista enorme, generoso, buena persona. Ayudó a muchos. Un día Leo Dan lo llamó para decirle que necesitaba vender un departamento porque necesitaba plata. Y Sandro se lo compró en 48 horas".