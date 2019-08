"Sandro hay uno en un millón, es un fenómeno místico"

Franco Silvi es leonino como Sandro. Era adolescente cuando conoció al rey del rock & roll argentino, en una ocasión que vino a dar una entrevista. Hoy, es el líder de Los Sandritos, la única banda tributo local del astro, que conforma junto a Gustavo Campodónico (guitarra), Ivan Kopecky (bajo), Félix Usellini (piano), Mariano Biancioti (teclado) y Pupe Barberis (batería). La banda presenta un show con todos los éxitos del Gitano, esta noche, a las 21.30, en Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento).

La banda se concentra en los primeros años de Sandro cuando el frontman cautivaba al público a puro movimiento de cadera y fuego sobre el escenario. Además de los hits con sonido vintage, la banda recrea la estética de la época, con instrumentos acondicionados, vestuario e interpretación.

El público no solo ve una gran interpretación de las canciones y el personaje, también un vestuario similar al de esas épocas, y participa de los momentos que todo show conecta con el showman. “El fenómeno de Sandro es uno en un millón, es algo místico”, destacó el líder de esta banda tributo.

—¿Cómo surgió la idea de homenajear al Gitano?

—Siempre me atrajo mucho la obra de Sandro y él como personaje. Cuando nos juntábamos con amigos tocábamos canciones de él. Y una vez, toqué “Dame fuego” y “Rosa rosa” en un bar, totalmente de caradura, como un disfrute, solo con una guitarra. Y se ve que fue gustando. Me lookeaba y cada vez lo fuimos haciendo más seguido hasta que nos decidimos a hacer una banda en serio en homenaje a Sandro, sumando músicos. Al día de hoy ya tenemos una orquesta. Logramos un sonido muy vintage; las guitarras están preparadas con accesorios y electrónica de época, los amplificadores son reediciones de los años 50 con los que Sandro tocaba. Es bastante complicado porque cuando Sandro arrancó tocaba con orquesta, así que tratamos de hacer mitad estilo orquesta y mitad como banda.

—¿Cómo te preparás para los shows?

—Es una responsabilidad enorme. Lo tomo con mucho respeto, lo más importante es entretener y que la gente lo recuerde. Trato de ir buscando matices. Siempre fui crítico de los frontman, la meta es que la gente se divierta. Siempre tuve un look de la época del 60, así que eso no me cuesta mucho.

—¿Qué admirás de Sandro?

—Es uno de los artistas más completos que existió. Lo comparo con los más grandes, como Elvis Presley. Me encanta su voz y dejaba la vida arriba del escenario. Leí que perdía 4 kilos por show por todo lo que hacía. Además fue un anarquista tanto arriba como abajo del escenario. Lo que más destaco es su inteligencia y el respeto que tuvo por el público. Tenía una fuerza mental muy grande.

—¿Cómo va a ser el show?

—Vamos a repasar toda la historia de Sandro, desde Los de Fuego hasta su última etapa. No hay ningún solista actual que se iguale a él. Creo que Sandro hay uno en un millón, fue una persona elegida que supo ver su talento e hizo historia. Es un fenómeno místico.