Sandino Moreno, en lugar de Lonergan internacional internacional

La actriz colombiana Catalina Sandino Moreno reemplazará al cineasta estadounidense Kenneth Lonergan en su lugar en el Jurado Oficial de la Competencia Internacional del 32do. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde además conversará con el público sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria de cine de su país.╠

■□Fue Lonergan quien sugirió a la ganadora del Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Berlín y el Spirit Award Catalina Sandino Moreno, que además estuvo nominada al Oscar de la Academia de Hollywood por "María llena eres de gracia".╠

■□ La multipremiada artista colombiana, que estará en la ceremonia de apertura, es conocida también por su papel en "Custodia" y como una de las protagonistas de la serie de "The Affair". Y formará parte de un panel que pondrá el foco sobre su experiencia como mujer en una industria, en donde parece estar "decidida a correrle el velo al machismo", añadieron.╠ "Mi amigo Lonergan me llamó y me contó que había tenido que excusarse como jurado en Mar del Plata, y me preguntó si podía tomar su lugar. Conozco el Festival y siempre había querido ser parte con una de mis películas, pero no podía dejar pasar esta oportunidad de ser jurado", afirmó la actriz.